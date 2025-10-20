Войната в Украйна:

Треньорът на ЦСКА 1948 изпрати силно послание към Левски и Лудогорец преди дербито в Бистрица

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов отправи послание към водещите отбори след успеха на неговия тим над Локомотив София. "Червените" победиха с 1:0 столичните "железничари" като гост в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Така те се наредиха на втората позиция във временното класираме с 26 точки. Лидер е Левски с 29 пункта, а действащият шампион Лудогорец има 23 на третото място, след като допуснаха поредна грешка срещу Спартак Варна, но изиграл е мач по-малко.

Следващата среща на ЦСКА 1948 е именно домакинство на Лудогорец в Бистрица. Стоянов е наясно със ситуацията в Разград, където са без победа в четири поредни мача, и вярва, че неговият тим може да се възползва. Специалистът намекна и голямата цел на "червените" - детрониране на Лудогорец и шампионска титла.

"Знаем в каква форма е Лудогорец. Ние трябва да се възстановим. Ще анализираме Лудогорец, ще опитаме да изглеждаме като днес и още по-добре, и ще опитаме да се възползваме", каза Иван Стоянов по повод следващия мач на отбора му. "Да, летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо. Аз вече казах, че ще опитваме да излизаме срещу всеки съперник максимално мобилизирани и ако можем да побеждаваме във всеки мач. Във всеки един момент всеки е готов да влезе и да покаже защо е в клуба."

Двубоят в Бистрица ще се изиграе в понеделник, 27 октомври, от 17:30 часа.

