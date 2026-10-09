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Лудогорец готви трансферен удар - стяга защитата с опитен капитан и национал

09 октомври 2026, 12:10 часа 821 прочитания 0 коментара

Лудогорец вече обмисля варианти за подсилване на защитата си през зимния трансферен прозорец, като в полезрението на разградчани е попаднал румънският национал Никушор Банку. Опитният ляв бранител и капитан на Университатя (Крайова) е сред набелязаните футболисти от ръководството на "орлите", а евентуалното му привличане може да бъде свързано с бъдещето на дългогодишния капитан Антон Недялков. Според информации от Румъния българският шампион може да изкуши Банку със значително по-високо възнаграждение.

Лудогорец изкушава капитана на Университатя с примамлива заплата

Според TRUmedia, цитирана от Sportal.bg, Лудогорец възнамерява да наблюдава представянето на Банку в предстоящите европейски мачове на Университатя (Крайова), преди да вземе окончателно решение дали да предприеме конкретни действия за привличането му.

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Никушор Банку

В момента защитникът получава малко над 20 000 евро месечно в румънския клуб. Евентуален трансфер в Разград би могъл да му осигури приблизително двойно възнаграждение, тъй като заплатите на някои от водещите футболисти на Лудогорец достигат между 40 000 и 50 000 евро.

Засега обаче няма информация за отправена официална оферта или започнали преговори между двата клуба.

Неяснотата около Недялков може да ускори трансфера

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Интересът към Банку идва на фона на несигурността около бъдещето на Антон Недялков. Договорът на 33-годишния капитан на Лудогорец наближава своя край, а към момента няма яснота дали той ще продължи да носи екипа на разградчани.

При евентуална раздяла с българския национал клубът ще има нужда от опитен футболист за левия фланг на отбраната. Именно такъв профил притежава Банку, който е натрупал значителен опит както с националния отбор на Румъния, така и в европейските клубни турнири.

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Лудогорец Университатя Крайова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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