Лудогорец готви трансферен удар - стяга защитата с опитен капитан и национал

Лудогорец вече обмисля варианти за подсилване на защитата си през зимния трансферен прозорец, като в полезрението на разградчани е попаднал румънският национал Никушор Банку. Опитният ляв бранител и капитан на Университатя (Крайова) е сред набелязаните футболисти от ръководството на "орлите", а евентуалното му привличане може да бъде свързано с бъдещето на дългогодишния капитан Антон Недялков. Според информации от Румъния българският шампион може да изкуши Банку със значително по-високо възнаграждение.

Лудогорец изкушава капитана на Университатя с примамлива заплата

Според TRUmedia, цитирана от Sportal.bg, Лудогорец възнамерява да наблюдава представянето на Банку в предстоящите европейски мачове на Университатя (Крайова), преди да вземе окончателно решение дали да предприеме конкретни действия за привличането му.

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В момента защитникът получава малко над 20 000 евро месечно в румънския клуб. Евентуален трансфер в Разград би могъл да му осигури приблизително двойно възнаграждение, тъй като заплатите на някои от водещите футболисти на Лудогорец достигат между 40 000 и 50 000 евро.

Засега обаче няма информация за отправена официална оферта или започнали преговори между двата клуба.

Неяснотата около Недялков може да ускори трансфера

Интересът към Банку идва на фона на несигурността около бъдещето на Антон Недялков. Договорът на 33-годишния капитан на Лудогорец наближава своя край, а към момента няма яснота дали той ще продължи да носи екипа на разградчани.

При евентуална раздяла с българския национал клубът ще има нужда от опитен футболист за левия фланг на отбраната. Именно такъв профил притежава Банку, който е натрупал значителен опит както с националния отбор на Румъния, така и в европейските клубни турнири.

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