Геолози откриха признаци на подновена активност върху тектоничен разлом под Ботсвана. Той се е образувал преди приблизително 180 милиона години в една от най-старите континентални маси на Земята и може да показва началото на формирането на нова граница между тектоничните плочи.

Учените са изследвали разлома Курутше, който преминава през кратона Калахари, древен участък от континенталната кора, чиито отделни скали са на възраст до 3,7 милиарда години.

Разломът, който може да раздели Африка

Интересът към тази структура се увеличи след земетресение с магнитуд 6,5 в източна част на Ботсвана през април 2017 г. Треморите бяха регистрирани в рамките на кратона, където геолозите не очакваха да открият активни разломи с такава величина. Предварителните проучвания показват, че Източноафриканската рифтова система се простира на почти 320 км южно от установената преди това граница, до рифтовата зона Окаванго в северна Ботсвана.

Изследователите се фокусираха върху разлома Хурутше, който образува откос с дължина приблизително 80 километра върху относително равен терен. Котата на земята от едната страна е на места със 120 метра по-висока, отколкото от другата.

За да изучат подземната структура, учените изкопали траншеи през разлома и изследвали участъци, разкрити по време на изграждането на държавен водопровод. Те използвали и електрическа резистивна томография (ERT), която позволява да се определи структурата на подземните слоеве чрез измерване на това колко добре различните скали провеждат електричество. Получените данни били допълнени с информация, получена от 20 сондажа.

Проучването идентифицира три основни геоложки слоя. Най-горният слой, с дебелина приблизително 10 метра, се състои от сравнително млади седименти от пустинята Калахари. Под него се намира юрски слой с дебелина приблизително 80 метра, а под него се намира много по-старият докамбрийски фундамент.

И двата горни слоя стават по-дебели с приближаването си към разлома. Това показва, че една част от земната кора е потънала, създавайки пространство, в което са се натрупали седиментни скали.

В траншеите е открит и юрски пясъчник с бели калцитни жилки. Те са се образували в резултат на движението на горещи флуиди по пукнатини в скалата. Полираните и набраздени повърхности на камъка запазват следи от древни премествания по разлома.

Взети заедно, тези характеристики показват, че разтягането на земната кора в този регион е започнало още през юрския период, преди приблизително 180 милиона години. Процесът в крайна сметка е преустановил, но сега вероятно се е възобновил под влиянието на тектоничните сили, разтягащи Източна Африка.

Реактивирането се доказва и от изместването на по-млади пясъци от Калахари, повечето от които са се образували през последните 2,6 милиона години. Точният момент на възобновяване на движението по разлома обаче все още не е известен.

„Вярваме, че Хурутше е един от древните провалили се разломи в кратона, който отново става активен“, каза водещият автор Бонифас Кгосидинци от Международния университет за наука и технологии в Ботсвана.

Защо пукнатината се появи точно на това място? Това откритие помага да се обясни защо разломът се е образувал в една от най-старите и най-здрави континентални маси. Учените са открили, че тектоничните сили вероятно са активирали съществуваща слаба точка - древна геоложка граница, която е свързвала най-старите части на Калахари кратон преди милиарди години.

Геологът от Колумбийския университет Фоларин Колаволе обясни, че дори древните континентални блокове имат вътрешни зони на слабост. Тези зони могат да се превърнат в места за образуване на нови граници между тектоничните плочи.

Според него, за окончателното разделяне на континента може да са необходими няколко опита за реактивиране на древни разломи.

Може ли Африка да се раздели на две части? Констатациите на изследването също така оспорват идеята, че Южна Африка е единен, стабилен тектоничен блок, който някои учени наричат ​​плочата Сан. Откритият разлом може да показва, че тази структура вече започва да се разделя на две по-малки части - Северната и Южната плоча Сан.

Това обаче не означава, че скоро в Африка ще се появи нов океан. Според GPS измервания, рифтовите зони в южната част на континента се разширяват значително по-бавно от по-активните участъци от Източноафриканската рифтова система в Малави, Кения и Етиопия.

Ако Африка започне да се разделя в този регион, процесът ще отнеме милиони години. Учените сега трябва да определят как се развива обновената цепнатина, докъде може да се простира и дали в крайна сметка ще се превърне в пълноценна граница между тектоничните плочи.

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