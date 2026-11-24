Комисия в Сената на САЩ разследва дали вицепрезидентът Джей Ди Ванс е имал роля във възлагането на изгодна сделка за венецуелски петрол на суровинния гигант Vitol. Разследването е вследствие на репортажи, които описват подробно среща между Ванс и търговеца от компанията Джон Адисън седмица преди САЩ да нахлуят във Венецуела през януари тази година и да задържат тогавашния президент Николас Мадуро.

„Пиша ви днес със сериозна загриженост, че може да сте използвали позицията си като вицепрезидент, за да помогнете на голям политически дарител да си осигури изгодни бизнес възможности, свързани с венецуелския петрол“, се посочва в писмо, изпратено до Ванс от сенаторката Маги Хасан, демократ от Ню Хемпшир.

Хасан ще поеме председателството на Комисията по вътрешна сигурност и правителствени въпроси към Сената през януари, когато новият Конгрес встъпи в длъжност. В него демократите ще владеят контрола и над двете камари. Сенаторката изисква редица документи от офиса на Ванс до 14 декември. Сред тях са кореспонденцията между него или неговия екип и Адисън или търговската фирма.

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Джей Ди Ванс искал да види колко бързо ще се разпродаде венецуелският петрол, ако САЩ получат контрол над него

Срещата между Ванс и Адисън се е състояла през декември 2025 г. по време на пътуване на вицепрезидента до „Йелоустоун Клуб“ в Монтана – изключително елитен ски и голф курорт, казва неназовано лице, запознато с въпроса, цитирано от Reuters. По това време Адисън е бил търговец на бензин за Vitol, без опит в търговията с венецуелски суров нефт. Той напуска компанията по-рано тази година.

Ванс и Адисън са обсъждали Венецуела - Адисън е разказал за разговора директно на източника на информационната агенция. Вицепрезидентът на САЩ е проявил особен интерес да разбере колко бързо би могло да се продаде венецуелският суров нефт, ако хипотетично САЩ поемат контрол над петролните запаси на страната. Адисън е уверил Ванс, че Vitol е в отлична позиция да се справи с тази задача, гласи информацията.

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Два самолета на едно място: алибито на Ванс и Адисън се пропуква

Снимка: Getty Images

И Ванс, и Адисън са отрекли да са имали такава среща. Сенаторката Маги Хасан пише в писмото си: „Въпреки опроверженията от вашия офис и от г-н Адисън, данните за полетите сочат, че частният му самолет и вашият правителствен самолет са били на едно и също летище в Монтана в деня на предполагаемата среща".

В отговор на въпроси по тази тема прессекретарят на Ванс, Люк Шрьодер, направи изявление, в което казва единствено, че "предполагаемата среща на летището никога не се е състояла".

Обаждане от Министерството на енергетиката два дни след операцията във Венецуела

Адисън потвърди, че на 5 януари - два дни след операцията, която свали Мадуро от власт и отне живота на до 100 души, - американският министър на енергетиката Крис Райт му се е обадил на служебния му телефон в Хюстън с предложение, което не можел да откаже.

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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планираше да започне да продава суровия петрол на южноамериканската страна, членка на ОПЕК, на глобални купувачи, за да финансира предстоящия политически преход. Райт искал да разбере от Адисън дали Vitol е заинтересована от тази задача.

Министерството на енергетиката на САЩ потвърждава, че Райт се е обадил на Адисън на 5 януари, за да обсъдят ситуацията във Венецуела.

Стотици милиони долари печалба

В рамките на няколко дни Vitol и нейната конкурентна търговска компания Trafigura получават специални лицензии за продажба на венецуелски петрол. Според оценки на независими експерти оттогава насам компаниите са спечелили стотици милиони долари от продажбата на суров петрол.

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Според доклад, публикуван от Държавния департамент по-рано този месец, през първите девет месеца на годината САЩ са обработили повече от 12 милиарда долара от приходите на Венецуела от петрол.

Политически спонсор

Адисън е бил един от първите поддръжници на Ванс, като през 2022 г. е дарил 300 000 долара на политическия комитет Protect Ohio Values, за да подпомогне успешната кампания на настоящия вицепрезидент за Сената, показват данните на Федералната избирателна комисия.

По-късно, през 2024 г., Адисън и съпругата му Шанън са дарили 7 милиона долара на политически комитети, за да подпомогнат осигуряването на втори мандат на Доналд Тръмп в Белия дом, гласят същите данни.