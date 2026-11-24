Изкуственият интелект може евентуално да бъде използван за определяне на изхода от съдебни дела. Това един от най-високопоставените съдии във Великобритания.

Лорд Сейлс, заместник-председател на Върховния съд на Обединеното кралство, заяви, че технологията може да облекчи натиска върху съдебната система на фона на „цунами“ от дела, заливащи съдилищата от хора, използващи изкуствен интелект за писане и подаване на искове.

Старшият съдия, който беше назначен във Върховния съд през 2019 г., заяви, че в повечето случаи изкуственият интелект може да се използва за сравнително прости дела, за да се ускори вземането на решения.

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„За граждански спорове с ниска стойност евентуално може да приемем форми на автоматизирано определяне, особено когато страните са съгласни“, заяви той.

„Подобреният достъп до правни съвети, получени от изкуствен интелект, и производството на искове с изкуствен интелект вече водят до цунами от дела. Как съдилищата трябва да реагират на предстоящото цунами от искове? Може би самият изкуствен интелект ще трябва да бъде привлечен от съдилищата, за да стане част от решението“, добави той.

Опасността

Предупреждението на лорд Сейлс идва в момент, когато водещите адвокатски кантори във Великобритания инвестират сериозно в изкуствен интелект, за да автоматизират работата, като много от тях съкращават наемането на студенти заради технологията.

Източник: Envato

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Старшият съдия обаче предупреди, че възходът на изкуствения интелект рискува да остави адвокатите "изключени", тъй като фирмите използват технологията, за да извършват нискокачествена работа, която традиционно се е извършвала от висшисти.

Това заплашва да остави младшите адвокати без дългогодишна практика, натрупана в задачи, които традиционно са им осигурявали експертен опит.

„Адвокатска кантора, която елиминира скъпата работа на младшите служители, може да подобри производителността си тази година, но няма да генерира и развива собствен човешки капитал през следващите 10 години“, коментира Сейлс.

„Съдебната система е изправена пред същия проблем. Ако съдиите престанат да изследват, анализират и пишат, защото машините все по-често изпълняват тези функции, критичните им способности ще атрофират“, категоричен е той.

Ситуацията крие риск правната система на Обединеното кралство да стане все по-зависима от изкуствения интелект, което я прави уязвима към всякакви отклонения в алгоритмите на технологията, включително такива, произтичащи от данните за обучението ѝ.

„Колкото по-ефективен и очевидно надежден става изкуственият интелект, толкова по-голяма е опасността от пристрастие към автоматизацията - склонността да се приема отговорът на машината, именно защото машината обикновено е права. „Човекът в цикъла“ може постепенно да се превърне просто в гумен печат“, обяви той.

„По-голямата дългосрочна опасност е, че човешките същества постепенно губят способността си да знаят дали са дали грешен отговор“, добави Сейлс.