"Пред г-н Коцев има редица въпроси, касаещи Баба Алино и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Има такива проблеми в много български общини и ако започнем с общинските избирателни комисии да сваляме кметовете - това означава, че променяме вота на българските граждани". Така премиерът Румен Радев коментира решението на ОИК - Варна за отстраняване на кмета на Варна Благомир Коцев.

Радев уточни, че "Прогресивна България" няма представители в тази ОИК. Ето защо той очаква партиите, които имат членове в тази ОИК много ясно да заявят своите мотиви за отстраняването на Благомир Коцев.

"Ние трябва да чуем като общество мотивите на тези партии защо свалиха г-н Коцев от кметския пост. Да, той дължи отговор на много въпроси, но не одобрявам начина, по който се променя вотът на гражданите", каза още премиерът. ОЩЕ: Андрей Гюров застана зад Коцев и предупреди за задкулисни действия

Съвет към опозицията за бюджет 2027

Относно бюджета Радев заяви, че повече няма да се оправдава с предишни управления, но посъветва опозицията, когато отправят своите критики - да си припомнят какво са правили, за да бъде днес бюджетът в това състояние. "Когато опозицията прави своите предложения, нека не гледа отделен сектор, а да гледа бюджетът в неговата цялост", призова още Радев.

Той коментира и ниските заплати на хората от Агенцията за социално подпомагане, като посочи, че всички социални проблеми минават през тях. "Високо ценим тяхната работа, правим възможното да има увеличение на заплатите, към момента това са възможностите", обясни премиерът.

Фалшивите ТЕЛК-ове

Радев коментира акциите срещу фалшиви ТЕЛК-ове, като посочи, че правителството има цялостен подход към този проблем. "Това е огромно натоварване на бюджета, което расте прогресивно всяка година. Ако продължим с тези темпове да се издават ТЕЛК-ове, никой бюджет не може да издържи", каза Радев. По думите му фалшивите ТЕЛК-ове действат демоализиращо, защото се вижда как здрави хора са с ТЕЛК, а същевременно не достигат достатъчно средства за хората, които наистина се нуждаят. "Целта е да се ограничат до минимум злоупотребите с ТЕЛК.

Новият ВСС и задачите пред него

Министър-председателят очаква преди всичко членовете на ВСС и от парламентарната, и от професионалната квота да осъзнават ясно своята отговорност пред върховенството на правото и цялото ни общество.

"Тяхната дейност е изключително важна, за да се възстанови чувството за справедвливост", смята още Радев.

Той коментира и обвиненията за договорки, като каза, че критериите са били формулирани много ясно, а подходът - ясно определен. ОЩЕ: "Бере грозде от тръни или смокини от репей?“: Новият ВСС с обещания за прозрачност и проверки