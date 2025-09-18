Веласкес призна дали Левски е отказал 7-цифрена оферта за една от звездите си

През последните дни се появи информация, че ръководството на Левски е отказало 7-цифрена сума за една от звездите си. Става въпроса за нападателя Мустафа Сангаре, съобщава изданието SportsZone. Офертата дошла от Есперанс де Тунис, който бе един от участниците на изминалото Световно клубно първенство в САЩ. Според информацията сумата, отказана от шефовете на "Герена", е била на стойност 1,5 милиона евро.

Левски наистина отхвърлил мегаоферта за Сангаре

Сега наставникът на "сините" Хулио Веласкес разкри, че Левски наистина е получил оферта, която била "икономически изгодна" за Сангаре. Това обаче се е случило в момент, в който трансферният прозорец в България вече е бил затворен, а именно преди двубоя с Локомотив София миналата неделя. Веласкес обясни, че въпреки напрежението нападателят е проявил разбиране и се е отнесъл професионално към своите задължения на терена.

Веласкес призна за Сангаре

"Сангаре? Нека изясним ситуацията. Предпочитам да сме ясни в такива ситуации. В този случай ще си позволя да коментирам, защото става дума за едно момче, изключителна личност. Да, имаше предложение за този футболист. Преди мача с Локо София. Клубът, спортно-техническото ръководство, анализира ситуацията, пазарът има специфики, офертата дойде при затворен трансферен прозорец в България. След това седнахме със Сангаре след мача, с него имаме отлични взаимоотношения, не е могъл да мигне цяла нощ. Решихме заедно с треньорския щаб и с медицинския да има възстановяване.

Говорим за ситуация, която е икономически изгодна за него. Решението обаче е на клуба, той е професионалист и прояви разбиране. Тренира нормално, днес също. Което значи, че утре може да започне, а може и да е на пейката, ще преценим. Искам да сме напълно честни. В този случай играчът има невероятно добро поведение, държанието му е абсолютно професионално", заяви Веласкес.

Испанският специалист разкри това на пресконференцията преди дербито с Лудогорец, за което заяви, че няма еуфория сред "сините".