Кабинетът "Радев":

Лъч светлина сред мрака, обгърнал националния отбор на България

07 октомври 2026, 20:53 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria / Facebook
Лъч светлина сред мрака, обгърнал националния отбор на България

През последните години българският национален отбор по футбол рядко дава повод за радост на родните фенове. Последните 10 победи на "лъвовете" датират в период от осем години назад, което е показателно. Представянето тази година по никакъв начин не дава индикации дори за най-малката надежда. България за пореден път не успя да се класира на световното първенство и основната цел бе промоция в горната дивизия на Лигата на нациите.

Най-ярката звезда на България в момента

"Лъвовете" започнаха тазгодишното издание с амбиции за първото място в групата, но допуснаха поражение още на старта от Люксембург. Последва нулево равенство с Естония у дома и загуба от Естония. И в трите мача се открои отсъствието на един конкретен играч - Кристиян Балов. Бившата звезда на Славия рядко получава шанс в новия си клуб Цървена звезда, но когато има - не разочарова. Балов обра заглавията в западната ни съседка, след като избухна с гол и асистенция в дебюта си. А в Сърбия не се поколебаха да го нарекат "новия Стоичков".

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Кристиян Балов

След оставката на Александър Димитров временният селекционер Атанас Рибарски даде шанс на Балов и той отново доказа, че има лъч светлина в българския футбол, който е обгърнат от мрак. 20-годишният футболист започна като титуляр срещу Люксембург и отбеляза втория гол за крайната победа с 2:0. Той получи втората най-висока оценка за представянето си в срещата и със сигурност показа на футболния свят, че е готов за велики подвизи, стига да получи нужната подкрепа и възможност.

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Национален отбор по футбол Кристиян Балов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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