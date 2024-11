Май и Мондиал 2026 ще остане мираж: България ще бъде в група с 4 отбора за световните квалификации

Българският национален отбор по футбол ще бъде в група с 4 отбора в предстоящите световни квалификации за Мондиал 2026, разкрива платформата за статистика и симулации Football Meets Data. "Лъвовете" ще стартират квалификациите през септември 2025 година, като ще изиграят само шест мача по пътя към евентуално класиране за Мондиала.

Както е известно, България остана в последната урна за жребия за квалификациите за Световното първенство. Националите имаха шанс да се изкачат в трета урна, но бяха изпреварени от Израел. Това означава, че "трикольорите" ще бъдат абсолютен аутсайдер в групата си, а целта за класиране на Мондиал 2026 изглежда много трудно постижима.

Иначе България ще играе бараж за влизане в Лига В на Лигата на нациите през месец март. Тогава започват и част от квалификациите за Мондиал 2026, но "трикольорите" ще имат ангажименти в Лигата на нациите. През лятото пък са другите дати за световни квалификации, но "лъвовете" ще трябва да си организират контролни мачове за този период.

Битката за класиране за Мондиал 2026 се очаква да започне през септември. Ето и кои са потенциалните съперници на България за баражите в Лигата на нациите.

Teams that will 100% need to wait until September 2025 to start with their WC qualifying campaign and will play only 6 WCQ matches:



Pot 2:

🇺🇦🇹🇷🇭🇺🇷🇸🇬🇷🇸🇰



Pot 3:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇮🇮🇪🇬🇪🇮🇸



Pot 4:

🇧🇬🇽🇰🇦🇲