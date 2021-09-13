Мартин Камбуров вече е голмайстор №1 в историята на българския футбол

Какво мислите за 46 Народно събрание?

Невиждано досега бездарие, не успяха да се обединят за нито една важна тема

Има напредък, но партиите на статуквото т.е. ГЕРБ, БСП и ДПС блокират всичко важно

Нищо различно от предишните парламенти

Не мога да преценя