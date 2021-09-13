Мартин Камбуров вече е голмайстор №1 в историята на българския футбол
Попадението му в Стара Загора тази вечер е под №254. Втори във вечната класация остана легендата Петър Жеков с 253 гола.
Мартин Камбуров стана баща, синът му ще носи неговото име
Голмайстор номер 2 в историята на българския футболен шампионат Мартин Камбуров стана днес баща за първи път, съобщи 24 часа. Приятелка...
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Редактор:
Елин Димитров
Етикети: голмайстор Мартин Камбуров