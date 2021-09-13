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Мартин Камбуров вече е голмайстор №1 в историята на българския футбол

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Мартин Камбуров вече е голмайстор №1 в историята на българския футбол
Снимка: Официален сайт на Берое

Месец преди да навърши 41 години, Мартин Камбуров короняса футболната си кариера с историческо постижение. Нападателят се разписа за "Берое" срещу "Царско село" и вече еднолично е притежател на рекорда за най-много голове в българското първенство.

Попадението му в Стара Загора тази вечер е под №254. Втори във вечната класация остана легендата Петър Жеков с 253 гола.

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