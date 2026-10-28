Опасност в икономическата зона на България: Удареният от Русия кораб "Khoryv“ дрейфа в Черно море

Корабът "Khoryv“ дрейфа в българската икономическа зона в Черно море на 13 мили от нос Сиврибурун, съобщи БНТ. Издадено е навигационно предупреждение, тъй като съдът е преобърнат, полупотопен и дрейфа свободно и представлява навигационна опасност за корабите. Властите препоръчват на моряците да плават с повишено внимание. Според maritime.bg корабът е навлязъл в българската икономическа зона снощи в 21.00 ч., а към момента българските и румънските институции не са обявили колко гориво има в кораба.

Снощи в очакване на кораба министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов проведоха среща, на която бяха съгласувани варианти за действие, за да се гарантира сигурността на корабоплаването.

Движението на кораба се наблюдава непрекъснато, като информацията за развитието на ситуацията ще се актуализира своевременно. Ще бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите. Ще бъде изпратен кораб на Военноморските сили за оглед на преобърнатия кораб, се казваше в съобщението на Министерство на транспорта след срещата.

Корабът беше ударен от Русия

Припомняме, че корабът с 13-членен екипаж беше атакуван на 23 октомври край Костанца. Според информация на румънската информационна агенция Agerpres става дума зма 10 украински граждани и 3 азербайджански граждани.

Малко след инцидента румънският президент Никушор Дан обвини Русия в ескалация на атаките си по източния фланг на НАТО след като удар с дрон потопи товарен кораб край румънското крайбрежие на Черно море в петък, убивайки най-малко един моряк. ОЩЕ: След потопения кораб край Констанца: Румъния обвини Русия в ескалация (ВИДЕО)