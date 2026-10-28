Равносметката: Путин мъчи 1,5 часа норвежкия и финландския лидери с фантазии за средновековното славянство

По време на телефонния разговор вчера с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре Владимир Путин отново не е говорил по същество, а се е разпрострял в протяжна и отегчителна лекция по средновековна славянска история. За това стана ясно от материал на The ​​Financial Times, който се позовава на трима запознати източника. Така разговорът, който първоначално било планирано да протече за по-малко от половин час, набъбнал до час и половина, в които двамата европейски лидери били принудени да слушат локумите на Путин.

Вместо да обсъди въпроса как да се сложи край на войната, Путин дръпнал дълга реч за "първопричините за конфликта" - безспорно една от особено любимите теми на диктатора в Кремъл, която сме имали възможност да слушаме многократно. И знаем какво представлява - един особен коктейл от идеологически клишета, имперска носталгия, фантазии и исторически фалшификации.

Ако се върнем на статията в The ​​Financial Times, там се посочва, че според източниците на изданието темата за незабавното прекратяване на огъня в Украйна, заради която всъщност Стуб и Гар Стьоре инициирали разговора, почти не била обсъждана. Двамата европейски политици обаче са прежалили 90 минути в слушане на монолога на Путин от сънища и въжделения в отчаян опит да разберат доколко сериозен е той по отношение на диалога с Европа.

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Защо именно Финландия и Норвегия?

В същото време швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung обърна внимание защо именно тези две държави поеха ролята на медиатори с Русия.

Финландия като експерт по Русия не може да бъде заобиколена заради всичко онова, което финландците научиха от съветското нападение през Втората световна война, а то днес е по-актуално от всякога, пише вестникът.

Норвегия също има значителен опит в отношенията си с непредсказуемия си руски съсед. Двете страни имат сухопътна граница в Арктика, а Русия администрира селището Баренцбург на норвежкия архипелаг Свалбард. В същото време Норвегия многократно е била обект на руски саботажи и шпионаж.

Като съседи на Русия, Финландия и Норвегия имат особен интерес да бъде постигнат справедлив мир в Украйна, тъй като руската заплаха може да се насочи към тях, ако войната в Украйна се проточи. Въпросът дали Путин ще атакува друга суверенна съседна държава може да зависи и от това дали в крайна сметка той ще може да представи своята кървава война в Украйна като успех пред руското общество.

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Именно това искат да избегнат Осло и Хелзинки, които са сред най-верните поддръжници на Украйна, посочва вестникът.

Критиките

Същевременно след като Дания и Швеция се изказаха критично за телефонния разговор с Путин, същото направиха и в Италия. Източници от италианското правителство характеризират разговора като лична инициатива на Стуб и Стьоре, а не като координирано европейско усилие, пише ДПА. Отделно от това, според Рим разговорът е подчертал неспособността на Европа да се споразумее кой трябва да представлява интересите ѝ в мирните преговори.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре обаче настоява, че всички съюзници и партньори са били информирани предварително за телефонния разговор с Путин, пише норвежкият вестник Dagbladet.

Освен това Стьоре не е съгласен с твърдението, че подобни контакти с Путин водят до раздори в Европа: "През последните четири години ЕС няма единно послание или единен подход... Не сме говорили от името на никого освен от свое. Норвегия граничи с Русия, имаме огромна морска територия и трябва да поддържаме здрави и добросъседски отношения, които ще гарантират нашата сигурност. Финландия споделя с Русия граница от 1300 километра, така че поддържането на политически контакти в тази област не означава разделение. Това означава защита на нашите интереси".