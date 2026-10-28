За една нощ: Украйна подпали втори голям руски завод. Русия пак бомбардира Харков (ВИДЕО)

Пореден руски завод, ключов за руския военнопромишлен комплекс и за руската военна машина, беше атакуван от украинските далекобойни дронове тази нощ. Става въпрос за химическия завод "Азот", който се намира в Новомосковск, област Тула.

Че е имало атака потвърждава губернаторът на областта Дмитрий Миляев в официалния си канал в Телеграм - със съобщение за ракетна опасност. Той добави и следното: "В резултат на падане на отломки от дронове в Новомосковск са регистрирани щети по жилищни сгради, частни домове и инфраструктура в съседната индустриална зона". Дали обаче са използвани и ракети е отделен въпрос, който тепърва ще се изяснява - снощи Украйна удари друг руски завод, в Липецка област, като данните от там са, че при атаката са използвани украински крилати ракети "Фламинго" - ОЩЕ: Украйна удари важен руски металургичен завод (ВИДЕО)

"Азот" е част от групата "ЕвроХим" и е един от най-големите производители на азотни торове в Руската федерация. Предприятието произвежда амоняк, амониев нитрат, урея и метанол. Заводът е важен за военно-промишления комплекс на противника, посочва Службата за външно разузнаване на Украйна. Компанията е доставяла азотна киселина на завода "Свердлов" в Дзержинск, който произвежда взривни вещества - азотната киселина е ключова за производство на различни видове боеприпаси.

В Украйна, Руската федерация също нанесе въздушен удар - пак във втория по големина украински град Харков. Местните медии съобщават, че в резултат на атаката с безпилотни летателни апарати е избухнал силен пожар в склад за дървен материал и фабрика за мебели в Основянски район. Запалили са се и частни жилищни сгради. Кметът на града Игор Терехов уточни с поредица от съобщения в официалния си канал в Телеграм, че има 4 ранени, включително 4-годишно момче. Той потвърди информацията за Основянски район. А вчера пак Киев беше мишена на руските ракети и дронове - Още: Поредната руска ракетна атака срещу Киев: Жертвите и щетите дотук (ВИДЕО)

This is what the Pivdennyi Bridge in Kyiv looks like after an overnight Russian attack with four ballistic missiles. https://t.co/Q7K4y1L2ga — WarTranslated (@wartranslated) October 27, 2026