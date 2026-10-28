Ударени кораби край България:

Днешните руснаци, индоктринирани от Путин, са по-свирепи варвари от орките на Толкин

28 октомври 2026, 6:30 часа 1196 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Днешните руснаци, индоктринирани от Путин, са по-свирепи варвари от орките на Толкин

"Днешните руснаци, индоктринирани от Путин и неговата пропаганда, са варвари, далеч по-свирепи, изобретателни и диви от вандалите от V-VI век, от племената Корубо (Дслала) или от орките на Толкин." Това е цитат от публикация на руския опозиционер Александър Невзоров в неговия телеграм канал. Цялата публикация е посветена на временното примирие в окупирания от руснаците град Олешки. Струва си обаче да публикуваме не само този цитат, но и целия му пост:

"Разбира се, Русия не би била Русия, ако не направи отвратителен спектакъл от драмата в Олешки. 

Жителите на Олешки, които искат да се върнат на контролираната от Украйна територия, първо ще бъдат насилствено закарани в окупирания Крим т.е. в Руската федерация, както писа FT.

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Президентът Володимир Зеленски вече предупреди, че Русия ще направи всичко възможно, за да насочи маршрута на тези хора така, че те да отидат в Русия и да останат там. По-нататък ги очакват сплашвания и принуда. 

Почти никой по света не може да проумее дълбините на мерзостта, на която е способна Путинската държава. Тя живее по нейните собствени пещерни правила, по законите на ожесточена омраза към свободата и закона. Тя се отвращава от всякакъв вид справедливост и всякакъв вид милост. 

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По принцип никакви "договори" с тях не са възможни.

Защо западните самохвалковци се посрамват отново и отново като се натискат за "преговори"? По една проста причина. Никой европеец не може дори да си представи, че може да съществува такава степен на бруталност и примитивност.

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Агресивният канибализъм на Русия обаче е отчасти смекчен от собствената ѝ изключителна тромавост и изостаналост. Около една трета от плановете на Кремъл се провалят заради глупостта на неговите лидери, друга една трета се обезсилват от изпълнителите.

Това, между другото, е единствената причина, която пречи на Руската федерация да изпълни националната си мечта да се превърне в истински "бич за човечеството".

Какъв беше по същество отговорът на Путин днес (вчера - бел. ред.) на Стуб и Стьоре? Той обясни, че "можем да си говорим за мир, но аз все пак ще извърша геноцида, защото това ми харесва". 

Путин заяви на лидерите на Финландия и Норвегия, че Русия няма да се откаже от завземането на целия Донбас, цитира го Ройтерс. А Лавров каза, че войната в Украйна ще продължи с нова сила."

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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