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Мирчев: Фасадата се сменя, но моделът на завладяната държава остава

05 юли 2026, 12:40 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Мирчев: Фасадата се сменя, но моделът на завладяната държава остава

Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и Зздравната каса. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в интервю за БНР.

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"Въпреки съмненията, които изразихме в пленарна зала - че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия срещу д-р Асен Меджидиев и проф. Момчил Мавров, от "Прогресивна България" отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, включително с гласовете на ГЕРБ. Виждаме просто ротация на добре познати играчи", обясни той.

По думите на Мирчев "когато става въпрос за огромен финансов ресурс, моделът продължава да работи с пълна сила". "В здравеопазването говорим за близо 6 милиарда евро публичен ресурс. Подобен е казусът във ВиК холдинга, в управата на който беше избран Пламен Манолов, срещу когото също има достатъчно данни за корупционни практики в Националната спортна база. Подобна е ситуацията в „Автомагистрали“, в енергетиката и на много други места", каза съпредседателят на "Да, България". И добави, че ако този модел се репликира отново и в новия ВСС, възниква въпросът защо бяха тези протести в края на 2025 г.

Потелите на Пеевски

Според Мирчев разкритията, които направи вътрешния министър Иван Демерджиев, за частните полети на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и хората, които са го придружавали, показват защо е било важно да има парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на Пеевски.

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"Такава комисия беше предложена от нас още в началото на парламента и отхвърлена от управляващите. В дъното на тези разкрития стои сигнал на „Демократична България“ – един от над 20, които сме подавали срещу Пеевски през годините и които винаги са били смачквани от прокуратурата. Когато на служебния министър Дечев и на сегашния Демерджиев се подава разнопосочна информация от различни органи в МВР, това е голям проблем", каза Мирчев.

Той е категоричен, че е важно е да излязат всички детайли за това с кого е пътувал Пеевски, защото има информация, че при тези стотици пътувания са били разпределяни порциите в държавата и обществени поръчки за стотици милиони.

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Полети Делян Пеевски Ивайло Мирчев Прогресивна България
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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