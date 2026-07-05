Нов проблем за колонизацията на Марс: Откриха скрито електричество във въздуха

Въпреки че мълнии в земния смисъл на явлението не са били засечени на Марс, учените са стигнали до заключението, че в атмосферата близо до повърхността на Червената планета могат да се образуват опасни електрически разряди.

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Учени са изследвали глобалните прашни бури на Марс и са стигнали до някои разочароващи заключения. Тези бури могат да създадат зони в близката до повърхността част на атмосферата на планетата, които са благоприятни за електрическа активност. Това причинява електрически разряди, които могат да повредят научни инструменти и космически кораби при бъдещи пилотирани мисии до Марс. Изследването е публикувано в The Planetary Science Journal, пише Phys.

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Учени са анализирали една от глобалните прашни бури на Марс, наблюдавана от няколко космически кораба и марсоходи на повърхността на Червената планета. Изследователите са стигнали до заключението, че подобни прашни бури са способни да създадат условия, при които електрическите полета в долните слоеве на атмосферата причиняват силни електрически разряди, подобни на земните мълнии.

Въпреки че на Марс няма гръмотевични облаци и мълнии в земния смисъл, по време на глобални прашни бури праховите частици се издигат в долните слоеве на атмосферата на планетата, където сблъсъкът им може да доведе до електрически разряд, отбелязват учените.

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Тези изхвърляния на прахови частици биха могли да повлияят негативно на научното оборудване и космическите кораби при бъдещи пилотирани мисии до Марс. Дори бъдещите безпилотни мисии трябва да се планират, като се има предвид електростатичната ситуация по време на марсианските прашни бури, отбелязват авторите на изследването.

Тези електростатични ефекти могат да повлияят на взаимодействието на праха с инструментите на космическия кораб. Електростатичният заряд може да промени естеството на взаимодействието на праха с отворените системи на мисията. При условия на силна буря, зареденият прах може да доведе не само до механично замърсяване, но и до натрупване на заряд върху повърхността на отворените системи, което може да ги деактивира.

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Междувременно учени разкриха как човешкото тяло ще еволюира на Марс.

Еволюционният биолог Скот Соломон изследва как биха могли да изглеждат бъдещите поколения земляни, родени и израснали на Марс. Ученият има някои идеи за това как животът на Марс би могъл да повлияе на еволюцията ни като вид, пише списание Sky at Night.

Гравитацията на Марс е приблизително 38% от земната и колкото по-дълго човек е в условия на по-ниска гравитация, толкова повече промени настъпват в тялото му.

При тези условия течността започва да се разпределя неравномерно в тялото, като твърде много от нея се натрупва в горната част на тялото, особено в главата. Докато сме на Земята, течността е концентрирана най-вече в краката. Това може да причини сериозни здравословни проблеми.

Освен това, ниската гравитация води до мускулна слабост, особено в долната част на тялото. Едновременно с това се наблюдава загуба на костна маса, тъй като костите губят нормалната си плътност.

Ученият допълва, че ако ко на Марс се роди дете с генетика, подобна на земната, то ще губи костна плътност през целия си живот. От друга страна, хората с по-плътни кости биха имали по-голям шанс да оцелеят на Марс и следователно може да не изглеждат високи и слаби.

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