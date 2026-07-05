На 6 юли Земята ще бъде на най-голямо разстояние от Слънцето: Наистина ли ще стане по-студено?

На 6 юли Земята ще бъде на най-голямо разстояние от Слънцето - наистина ли това ще доведе до застудяване на времето. Северното полукълбо на Земята е на най-голямо разстояние от Слънцето, но все пак сега сме в разгара на лятото. Как това ще се отрази на времето.

Ще стане ли по-студено на 6 юли

Земята ще достигне най-голямото си разстояние от Слънцето на 6 юли в 20:30 ч. Това събитие се случва всяка година и се нарича „Земя в афелий“. Афелий е точката от земната орбита, която е най-отдалечена от Слънцето. Точката от земната орбита, която е най-близо до Слънцето, се нарича перихелий. Какво се случва, когато нашата планета е най-отдалечена от Слънцето? NDTV пише за това.

Преди 2,5 млн. години: Неизвестна досега звезда се е доближила до Слънцето и е променила завинаги Слънчевата система

На 6 юли 2026 г. Земята ще бъде на 152,1 милиона километра от Слънцето в афелий. Това е с около 5 милиона километра по-далеч, отколкото е Земята в перихелий, когато нашата планета е най-близо до Слънцето. Това се случва през януари.

Разстоянието между Земята и Слънцето варира с около 3% в течение на една година. Това е така, защото орбитата на нашата планета около Слънцето не е идеално кръгла — тя е леко удължена и по-скоро прилича на овал.

Средното разстояние от Земята до Слънцето е приблизително 150 милиона километра или 1 астрономическа единица (AU). В афелий Земята е на разстояние 1,0166 AU, а в перихелий - на разстояние 0,98 AU. Това са съответно 152 100 000 км и 147 090 000 км.

Ако нашата планета е по-далеч от Слънцето, тогава трябва да е по-студена? Не съвсем. Въпреки че Северното полукълбо на Земята е най-отдалечено от Слънцето, не е зима, а средата на лятото. Земята винаги е в афелий в началото на юли и в перихелий в началото на януари.

Мистериозни промени във вътрешността на Слънцето разтревожиха учените

Това е така, защото смяната на сезоните на нашата планета не зависи от разстоянието от Слънцето, а от наклона на земната ос спрямо равнината на нейната орбита. Този наклон е 23,5 градуса. През юли Северното полукълбо е наклонено към Слънцето, така че слънчевата светлина пада по-директно, дните стават по-горещи и по-дълги. Лятото в северните ширини е с 2–3 дни по-дълго, отколкото в южните ширини, което дава на Слънцето повече време да затопли сухоземните области в Северното полукълбо.

Земята се завърта около Слънцето за 365 дни, 6 часа и 9 минути спрямо звездите със скорост от 29,29 до 30,29 км/с. Тези 6 часа и 9 минути се сумират в около един допълнителен ден на всеки четири години, които се считат за високосни години.

Когато Земята е в афелий, Слънцето изглежда с около 3–4% по-малко на небето, отколкото в перихелий. Тази промяна е твърде незначителна, за да бъде забележима с невъоръжено око. Интензитетът на слънчевата светлина в афелий обаче е с около 7% по-нисък, отколкото в перихелий.

Междувременно учени направиха прогноза, че животът на Земята ще изчезне много преди смъртта на Слънцето.

Според нови изчисления на климатолози и астрофизици, максималната оставаща продължителност на живота на растенията и животните на Земята е около 1,86 милиарда години. Това е значително по-малко от времето, отредено на самото Слънце.

Учени: Животът на Земята ще изчезне много преди смъртта на Слънцето