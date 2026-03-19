На „Герена“ развързват кесията: Двойни премии в Левски при спечелване на титлата!

Левски продължава битката си с Лудогорец за титлата в Първа лига. Както е известно, „сините“ водят с 9 точки пред „орлите“ във временното класиране, а до края на шампионата остават едва 10 кръга. Днес пък стана ясно, че футболистите на столичани ще получат двойни премии, ако успеят да триумфират с титлата на България. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Двойните премии са обещани от основния спонсор

Според информациите двойните премии са били обещани на играчите от компанията, която е основен спонсор на Левски. Това се е случило преди няколко дни, когато фирмата даде специална вечеря за футболистите и треньорския щаб на „сините“. Хулио Веласкес и възпитаниците му също така са получили благодарности за отличното им представяне този сезон.

Играчите на Левски вече веднъж взеха завишени бонуси

В Левски има фиксирани премии за всеки един спечелен трофей, които са записани в договорите на футболистите и треньорския щаб. Въпреки това спонсорът вече раздаде по-високи бонуси на играчите, които те получиха за доброто им представяне в Европа през лятото. В момента „сините“ са единствено в битката за титлата в Първа лига, след като отпаднаха рано от турнира за Купата на България, а също така загубиха и Суперкупата на страната след поражение с 0:1 от Лудогорец.

