Национал на България отново сменя отбора, но остава в Нидерландия?

Национал на България е много близо до това за пореден път да смени клубната си принадлежност. Става въпрос за 23-годишния вътрешен полузащитник Филип Кръстев. Както е известно, той е собственост на белгийския Ломел, но в последните сезони постоянно е преотстъпван в различни отбори из Европа. През изминалата кампания родният халф игра под наем в елитния нидерландски Цволе, където остави добри впечатления с представянето си.

Филип Кръстев може да облече екипа на НАК Бреда

Договорът между Ломел и Цволе за преотстъпването на Филип Кръстев обаче приключи и той трябваше да се завърне в белгийския клуб. В момента той е в Англия, където поддържа форма и се подготвя за новия сезон. Бившият футболист на Левски обаче все още няма представа къде ще продължи кариерата си. Според информации в нидерландските медии той може да остане в местната Ередивизи, но този път с екипа на НАК Бреда.

Overigens toetste NAC ook de optie Filip Krastev, bevestigen ingewijden. Aanvallende middenvelder, die vanaf links kan spelen, vertrekt spoedig bij Lommel SK. Bredanaars kunnen alleen huren en lijken niet op eerste spoor te zitten. City FG neemt snel een besluit.🔵⏳ #NACpraat pic.twitter.com/nfsY0AZamD — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) August 28, 2025

Българският халф смени доста тимове в последните години

Филип Кръстев стартира кариерата си в Славия, като през лятото на 2020-та бе продаден на Ломел срещу 2,3 милиона евро. След това белгийците го отдаваха под наем последователно на френския Троа, нидерландския Камбуур, Левски, американския Лос Анджелис ФК и Цволе. Той има договор с Ломел до лятото на 2027-ма. През последните няколко седмици българският полузащитник бе спряган за преминаване в някой от испанските Елче или Жирона.

