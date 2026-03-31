Жалко! След червен картон и много пропуски: България загуби още точки и се отдалечи от Евро 2027

Националният отбор на България до 21 години изигра 7-мия си мач от квалификациите за Европейското първенство за младежи през 2027 г. Той се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а "лъвчетата" посрещнаха Азербайджан на родна земя. Срещата започна с минта мълчание в памет на великия Борислав Михайлов. Първата част беше по-равностойна, но почти цялото второ полувреме премина в половината на гостите. България имаше много положения пред себе си, но червен картон и много пропуски убиха всички надежди за победа.

Първото полувреме задържа нулите

През първото полувреме съставите на България и Азербайджан до 21 години не си отбелязаха нито едно попадение. Въпреки че "лъвчетата" владееха топката през само 44% от времето, те бяха много по-ефективни в атака, като отправиха 6 удара, 2 от които точни. Гостите, от своя страна, стреляха към българската врата 2 пъти, но нямаха точен удар. Липсата на някои от възпитаниците на Тодор Янчев се усети. Звезди на младежкия нациоанлен отбор като Теодор Иванов, Никола Илиев и Кристиян Балов отсъстваха, понеже бяха повикани от Александър Димитров за мачовете на мъжкия отбор.

Червен картон и много пропуски убиха надеждата за победа

Второто полувреме започна много добре за отбора на България до 21 години. "Лъвчетата" доминираха на терена, като държаха съперника си в неговата половина през много голяма част от вторите 45 минути. Възпитаниците на Тодор Янчев изградиха много атаки, но пропуски на Борислав Рупанов, Васил Казанджиев и други им попречиха да открият резултата. Срещата се усложни още повече, когато Георги Чорбаджийски получи втори жълт, и съответно черве картон, в 82-рата минута. Въпреки това "лъвчетата" останаха нахъсани до края на срещата и създадоха още положения пред противниковата врата.

За жалост те не успяха да отбележат и мачът завърши при резултат 0:0. Така България до 21 години остава на 4-то място в своята квалификационна група с 11 точки след 7 изиграни мача. Толкова има и третият Шотландия. Втори е Чехия с 14 точки, а на първо място в групата е Португалия с 16 точки след 6 изиграни мача.

