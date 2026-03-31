Лайфстайл:

Жалко! След червен картон и много пропуски: България загуби още точки и се отдалечи от Евро 2027

31 март 2026, 21:11 часа 224 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Жалко! След червен картон и много пропуски: България загуби още точки и се отдалечи от Евро 2027

Националният отбор на България до 21 години изигра 7-мия си мач от квалификациите за Европейското първенство за младежи през 2027 г. Той се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а "лъвчетата" посрещнаха Азербайджан на родна земя. Срещата започна с минта мълчание в памет на великия Борислав Михайлов. Първата част беше по-равностойна, но почти цялото второ полувреме премина в половината на гостите. България имаше много положения пред себе си, но червен картон и много пропуски убиха всички надежди за победа.

Първото полувреме задържа нулите

През първото полувреме съставите на България и Азербайджан до 21 години не си отбелязаха нито едно попадение. Въпреки че "лъвчетата" владееха топката през само 44% от времето, те бяха много по-ефективни в атака, като отправиха 6 удара, 2 от които точни. Гостите, от своя страна, стреляха към българската врата 2 пъти, но нямаха точен удар. Липсата на някои от възпитаниците на Тодор Янчев се усети. Звезди на младежкия нациоанлен отбор като Теодор Иванов, Никола Илиев и Кристиян Балов отсъстваха, понеже бяха повикани от Александър Димитров за мачовете на мъжкия отбор.

Георги Чорбаджийски

Червен картон и много пропуски убиха надеждата за победа

Второто полувреме започна много добре за отбора на България до 21 години. "Лъвчетата" доминираха на терена, като държаха съперника си в неговата половина през много голяма част от вторите 45 минути. Възпитаниците на Тодор Янчев изградиха много атаки, но пропуски на Борислав Рупанов, Васил Казанджиев и други им попречиха да открият резултата. Срещата се усложни още повече, когато Георги Чорбаджийски получи втори жълт, и съответно черве картон, в 82-рата минута. Въпреки това "лъвчетата" останаха нахъсани до края на срещата и създадоха още положения пред противниковата врата.

За жалост те не успяха да отбележат и мачът завърши при резултат 0:0. Така България до 21 години остава на 4-то място в своята квалификационна група с 11 точки след 7 изиграни мача. Толкова има и третият Шотландия. Втори е Чехия с 14 точки, а на първо място в групата е Португалия с 16 точки след 6 изиграни мача.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Младежки национален отбор
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес