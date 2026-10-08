Наследството на Христо Крушарски оставя Локомотив Пловдив пред сериозна криза

Христо Крушарски продължава да оставя след себе си сериозни въпросителни около Локомотив Пловдив след оттеглянето си от клуба. Последният проблем, за който алармираха привърженици на "черно-белите", е свързан с поддръжката на тренировъчните и игровите терени на "Лаута". Според информация на "Мач Телеграф" клубът трябва спешно да се снабди с нова техника, за да може да поддържа тревните площи в добро състояние.

Феновете опитват да тушират напрежението и трият тревожни сигнали, за да не провокират Христо Крушарски

Фенове на Локомотив са сигнализирали в социалните мрежи, че клубът е останал без част от необходимото оборудване за поддръжката на терените. Впоследствие част от публикациите по темата са били премахнати от социалните мрежи. Според запознати причината за това е желанието на част от агитката да не се създава допълнително напрежение около клуба. Част от привържениците смятат, че публичното изваждане на всеки подобен проблем на дневен ред може да даде допълнителни поводи на Крушарски да атакува клуба.

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„В момента най-важното е около Локомотив да има спокойствие, за да можем да си вършим задачите, а и играчите да мислят само за футбол“, твърдят те.

На този етап основната цел на ръководството е да стабилизира ситуацията на "Лаута", докато паралелно с това продължава търсенето на потенциален нов собственик. Според информацията към момента нито един от евентуалните кандидати за акциите на Локомотив Пловдив не е посещавал клубната база, за да се запознае на място с финансовото състояние на дружеството. Христо Крушарски твърди, че има интерес от две места към "черно-белите", но засега това не е довело до конкретни действия. Междувременно в клуба работят и по друг важен проблем. Ръководството прави всичко възможно осветлението на стадиона да заработи с пълната си мощност, за да бъде сложен край на домакинските срещи в неудобни часове.

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