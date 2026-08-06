Нов трансфер по оста София – Бистрица: ЦСКА привлече голям талант на ЦСКА 1948

ЦСКА официално осъществи привличането на таланта Алекс Маркес. Това не е била лесна задача за „армейците“, след като младокът е брат на един от най-обещаващите вратари в България, част от ЦСКА 1948 - Лука Маркес. Новината за сделката беше обявена от платформата Alportal, която вече десетилетие информира за големите новини в детско-юношеския футбол на България.

Алекс Маркес вече е част от „армейците“

Трябва да се отбележи, че преди години ЦСКА 1948 отмъкна от ЦСКА добрия вратар Алес Божев, но на много по-напреднала възраст. Не след дълго той беше продаден на Славия Прага, а в последно време се заговори, че ще се завърне у нас.

През последните седмици за спортно-техническата част в ЦСКА отговаря Валентин Илиев. Именно той наследи Бойко Величков на поста спортен директор. Героят от „Анфийлд“ е от най-забележителните фигури в историята на ЦСКА 1948 и заради това сега понася критики.

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