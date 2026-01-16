Нов в ЦСКА показа завидни познания за историята на клуба и отсече: Това е най-големият отбор в България! (ВИДЕО)

Едно от новите попълнения в ЦСКА показа отлични познания за историята на българския гранд. Става въпрос за колумбийското крило Алехандро Пиедраита. 23-годишният флангови футболист говори пред каналите на „червените“ като сподели, че е много доволен от трансфера си и фактът, че идва в най-големия отбор у нас. Той бе категоричен, че се чувства много добре при „армейците“ и е готов да покаже своите качества пред феновете.

Пиедраита коментира и Вечното дерби с Левски като го оприличи на мегасблъсъка на аржентинския футбол между Бока Хуниорс и Ривър Плейт. Той също така призна, че е впечатлен от треньора на „червените“ Христо Янев, който земен, спокоен и търпелив човек и живее за играта.

Алехандро Пиедраита е готов да покаже какво може

„Знам, че Пимиенто и Редин са първите чужденци в историята на ЦСКА. Знам, че са били много важни играчи за отбора. Много съм доволен, че съм в ЦСКА и следвам техния път. За мен това е много важно. Значи трябва да покажа най-доброто от себе си. Дербито е много важно за нас. Знам, че този мач прилича на Бока срещу Ривър в Аржентина. Гледах много снимки и видеа, които треньорът ми показа. Мачът има специален заряд. Чакам да наближи момента за него, за най-важния двубой през сезона, за да покажем, че сме по-добри“.

„Имах силно желание да дойда в този отбор и в този голям клуб. Знам какво представлява ЦСКА и каква е историята му. Това е най-големият клуб в България. Знам, че ако правим нещата както трябва, можем да покажем много на терена. Отборът ни е страхотен и има отличен треньор. Ако не спираме да растем и да се подобряваме стъпка по стъпка, ще направим феновете щастливи“.

„Обстановката в ЦСКА е страхотна. Откакто пристигнах, се чувствам различно – ЦСКА е много организиран клуб. Това ми направи най-силно впечатление. Всички около мен са наясно какво правят, винаги играчите са с приоритет. Много съм доволен, че съм част от този голям клуб. Надявам се, че ще успея да покажа най-доброто от себе си, за да зарадвам феновете и съотборниците ми. Треньорът ни е много земен, спокоен и търпелив човек. Живее с футбола. Още в началото ми каза, че иска да се чувствам щастлив и че не трябва да се притеснявам за нищо. С това веднага ме спечели. Той ти дава възможност да бъдеш себе си и да се чувстваш пълноценен“.

„На феновете мога да обещая, че могат да разчитат на мен. Чувствам се като един от тях. Аз съм боец на терена. Винаги се раздавам до край. Повтарям се, но съм много щастлив, че съм тук. Знам колко много се изисква, за да играеш за този клуб. Саможертва, голове, страст – наясно съм с всичко това. Наистина съм впечатлен съм от кадрите с нашите фенове. Напомнят ми на тези в Аржентина“, заяви колумбийското крило.

