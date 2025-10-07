Войната в Украйна:

Националният отбор, който може да промени бъдещето на българския футбол

07 октомври 2025, 20:51 часа 376 прочитания 0 коментара
Националният отбор, който може да промени бъдещето на българския футбол

Новият национален селекционер на младежкия отбор на България Тодор Янчев изрази вярата си в селекцията преди един от най-трудните мачове за тима. "Лъвчетата" ще се изправят срещу Португалия в мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 години в дебюта на Янчев. Двубоят с "мореплавателите" ще се изиграе в петък, 10 октомври, от 21:30 часа в Портимао. До този момент "лъвчетата" записаха победа над Гибралтар и равенство с Азербайджан под ръководството на Александър Димитров.

Янчев вярва, че "лъвчетата" могат да изненадат Португалия

Янчев е категоричен, че това поколение разполага с много добри футболисти и от тях зависи да покажат това лице на съперниците си: "Момчетата са чудесни, наистина, таланти, които играят във своите клубове. Аз лично вярвам, че това е бъдещето на България и промяната ще дойде именно от това поколение. Основното е да изградим играчи за първия отбор и мисля, че ще го направим. Въпросът е да се представим най-добре в квалификациите. Разполагаме с изключително поколение, просто трябва и те да го показват, защото аз знам какво могат като индивидуалност и като качества. Просто трябва и на другите да го покажат и другите да разберат, че имаме добри играчи."

Младежки национален отбор по футбол на България

Преди дни Янчев обяви първата си селекция начело на младежкия национален тим. От първоначалния списък отпаднаха Алекс Божев, Александър Андреев и Викторио Вълков, а техните места бяха заети от Велизар Илиев, Ивайло Неделчев и Дамян Йорданов.

ОЩЕ: Новият треньор на младежите: "Винаги съм си поставял максимално високи цели"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Тодор Янчев Младежки национален отбор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес