Националният отбор, който може да промени бъдещето на българския футбол

Новият национален селекционер на младежкия отбор на България Тодор Янчев изрази вярата си в селекцията преди един от най-трудните мачове за тима. "Лъвчетата" ще се изправят срещу Португалия в мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 години в дебюта на Янчев. Двубоят с "мореплавателите" ще се изиграе в петък, 10 октомври, от 21:30 часа в Портимао. До този момент "лъвчетата" записаха победа над Гибралтар и равенство с Азербайджан под ръководството на Александър Димитров.

Янчев вярва, че "лъвчетата" могат да изненадат Португалия

Янчев е категоричен, че това поколение разполага с много добри футболисти и от тях зависи да покажат това лице на съперниците си: "Момчетата са чудесни, наистина, таланти, които играят във своите клубове. Аз лично вярвам, че това е бъдещето на България и промяната ще дойде именно от това поколение. Основното е да изградим играчи за първия отбор и мисля, че ще го направим. Въпросът е да се представим най-добре в квалификациите. Разполагаме с изключително поколение, просто трябва и те да го показват, защото аз знам какво могат като индивидуалност и като качества. Просто трябва и на другите да го покажат и другите да разберат, че имаме добри играчи."

Преди дни Янчев обяви първата си селекция начело на младежкия национален тим. От първоначалния списък отпаднаха Алекс Божев, Александър Андреев и Викторио Вълков, а техните места бяха заети от Велизар Илиев, Ивайло Неделчев и Дамян Йорданов.

