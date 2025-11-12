Обрат: Радев няма да гледа Турция - България заедно с Ердоган

Президентът на Република България Румен Радев няма да бъде на посещение в Турция, за да гледа двубоя между националните отбори на двете страни от световните квалификации за Мондиал 2026. Новината съобщават колегите от БГНЕС, позовавайки се на източници от президентската администрация. По-рано през деня в медиите от южната ни съседка разпространиха, че Радев ще присъства на стадион "Матлъ" в Бурса на 15 ноември.

Радев няма да ходи в Турция да гледа мач

От "Дондуков" 2 заявяват пред БГНЕС, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка. По-рано турският сайт bursasaati.com. разпространи информацията за визитата на Румен Радев. Според съобщението двамата президенти щели да се срещнат преди двубоя.

Иначе Турция се нуждае от поне точка, за да си осигури участие в плейофите за Световното първенство през 2026-та. Тимът има 9 точки и е на втора позиция в групата, като е на 3 точки от лидера Испания и на 6 пункта пред третия Грузия. България пък е на дъното на таблицата с 0 точки след четири поредни загуби, като вече загуби и теоретични шансове да се класира за Мондиала в Северна Америка. За последно страната ни игра на Световно първенство през 1998 г.

