Обрат в Разград: Пропада голям трансфер на звезда на Лудогорец

Петър Станич може и да не премине в гръцкия Олимпиакос. Халфът се превърна в голямата звезда на Лудогорец през последния сезон. Въпреки че "орлите" не успяха да спечелят нито един трофей, сърбинът впечатли със страхотни изяви и привелче погледите на големи европейски клубове. Един от тях е именно Олимпиакос, като от Разград вече отхвърлиха няколко оферти за новата си звезда. Според "Gazzeta.gr" сделката между двата клуба е в застой и това може да доведе до нейното пропадане.

Сделката между Лудогорец и Олимпиакос може да пропадне

Олимпиакос започна преговорите за Петър Станич с оферта от 6 милиона евро. Лудогорец искаше 10 милиона евро за сърбина, но по последна информация, двата клуба са се били споразумели за 8 милиона евро. Но според източника детайли по сделката, които първоначално са изглеждали като забавяне, са я поставили на пауза и това може да доведе до нейното пропадане. Един от най-големите въпроси, по които двата клуба не могат да се разберат е схемата за изплащане на вноските.

Още: ЦСКА влиза в трансферна война с Левски за чужда звезда

Процентът при бъдещ трансфер също може да е проблем

А ето какво написаха от гръцкото издание за другите пречки пред трансфера на Станич в Олимпиакос: "В същото време има проблем с процента при бъдеща продажба, при който и двата отбора заемат свои позиции, което води до това трансферът да не напредне към окончателно споразумение. Тези гафове от страна на Лудогорец биха могли да накарат Олимпиакос незабавно да се оттегли от позицията си и да се обърне към други опции.

Въпреки това, настояването му по въпроса и търпението, което е проявил в игрите на българите, показват колко много иска да добави 24-годишния халф към отбора си. Разбира се, той няма да чака вечно".

Още: Официално: ЦСКА представи заместника на Иван Турицов