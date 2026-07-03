Кабинетът "Радев":

Официално: ЦСКА представи заместника на Иван Турицов

03 юли 2026, 12:27 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Официално: ЦСКА представи заместника на Иван Турицов

ЦСКА обяви третото си ново попълнение за сезона. Десният краен бранител Тамиму Уору преминава на "Армията" под наем от Ботев Враца. В края на изминалия сезон, футболистът с най-голям стаж при "червените" от онзи състав на Христо Янев обяви, че няма да продължи кариерата си в ЦСКА. Става въпрос за капитана на отбора Иван Турицов, който от следващия сезон ще се състезава за грузинския Динамо Батуми.

Тамиму Уору преминава в ЦСКА под наем с опция за откупуване

Ето какво написаха от ЦСКА: "Националът на Бенин Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Десният краен защитник пристига при „армейците“ от Ботев Враца под наем с опция за откупуване. Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за ФК Гагра (Грузия).

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Уору играе в България от февруари

Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка. През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение. ЦСКА приветства Тамиму Уору с добре дошъл и му пожелава много успехи, трофеи и незабравими мигове с червената фланелка!" По десния фланг на отбраната на ЦСКА Тамиму Уору ще бъде конкуренция с Давид Пастор.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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