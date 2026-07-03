ЦСКА влиза в трансферна война с Левски за чужда звезда

Левски прави много силна лятна селекция, като вече обяви няколко нови попълнения. Но "сините" не са приключили с покупките, като една от трансферните им цели е централният защитник Жоао Гулар от елитния португалския Каса Пиа. Според местното идание "Record", ЦСКА също има интерес към бранителя и на трансферния пазар може да наблюдаваме вечно дерби за подписа на юношата на Спортинг Лисабон.

Каса Пиа иска 1.5 милиона за Жоао Гулар

Преди дни стана ясно, че Левски иска да привлече Жоао Гулар, като към него има интерес още от Карабах и някои израелски клубове. В информацията на "Record" се споменават всички от вече изброените клубове освен Левски. Но позицията на Каса Пиа за централния бранител не се е променила. От клуба ще искат 1.5 милиона евро за услугите на един от капитаните си. Според източника, Каса Пиа няма абослютно никакво намерение да улеснява кандидатите за подписа на Гулар и ще го пусне само, ако получи оферта, която няма как да откаже.

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Гулар има договор до 2027 г. с Каса Пиа

Жоао Гулар е 26-годишен централен защитник, юноша на Спортинг Лисабон. Преминава през втородивизионния Мафра, преди да подпише с Каса Пиа. През изминалия сезон Гулар записа 30 мача във всички турнири, като беше капитан в някои от тях. Договорът му с Каса Пиа е до лятото на 2027 г., така че в момента португалският клуб не е застрашен да го изгуби и няма причина да го продава.

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