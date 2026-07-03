Лудогорец победи Левски на трансферния пазар - млад български талант отива в Разград

Лудогорец е съвсем близо до привличането на един от най-перспективните български играчи. Ръководството на "орлите" работи усилено по лятната селекция, тъй като до този момент в Разград все още не е пристигнал никой нов. За сметка на това, Педро Нареси, Машадо Матеуш и Диниш Алмейда напуснаха клуба. Сега обаче 14-кратните шампиони са на път да подсилят защитата си с млад роден бранител, който беше сериозно желан и на "Герена". Става въпрос за Михаил Полендаков, който ще пристигне от Шефийлд Юнайтед.

Лудогорец връща Полендаков в Първа лига

Според информация на колегите от Gong.bg, Полендаков се е съгласил да премине в Разград под наем. 19-годишният бранител, който играе предимно по десния фланг, ще се бори за титулярно място с Йоел Андерсон и Сон. Той обаче е привилегирован от новите правила на БФС, според които отборите трябва да имат поне петима български играчи в стартовия си състав. Той попада и в категорията на БФС за футболист до 23 години, който трябва да е титуляр и да остане на терена едно полувреме, но и за правилото, което ще се въведе през новия сезон - за играч до 21 години, който задължително трябва да започва от първата минута.

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Михаил Полендаков е роден през 2007 година и започва да тренира футбол в школата на Септември София. Добрите му изяви му спечелиха място във втория тим на столичани, а не след дълго той бе част и от първия отбор в елита. Той изигра 40 мача с фланелката на "септемврийци", които бяха напълно достатъчни, за да му спечелят трансфер в Англия. През лятото на 2025 година бранителят потегли към Острова, където подписа с Шефийлд Юнайтед за трансферна сума от 600 хиляди евро. До момента има 2 мача за отбора до 21 години на "остриетата".

Поради малкото игрово време, което получава, се заговори, че Полендаков може да се завърне по родните терени. Преди седмици се появи информация, че българският шампион Левски проучва възможността да го доведе на "Герена". Преди това бранителят бе свързван и с преминаване в ЦСКА. В крайна сметка, обаче, по всичко изглежда, че той ще акостира в Разград.

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