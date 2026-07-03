Ощетили бюджета с над 1,5 милиона евро: Разкриха група за данъчни измами и пране на пари

Неутрализирана е организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Извършени данъчни проверки са установили, че държавният бюджет е ощетен с над 1,5 милиона евро Акцията е реализирана от служители на отдел “Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Разследването започва през ноември 2025 г. след постъпил сигнал за сключване на фиктивни договори между търговски дружества с цел документиране на несъществуващи сделки за строителни дейности и избягване на данъчни задължения. Още: Наркотици и изпиране на близо 600 000 евро: СГП обвини четирима (СНИМКИ)

Задържани са шестима

Снимка МВР

На 1 юли т.г. по предварително утвърден план от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станев са извършени 25 претърсвания и изземвания, както и лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са пет луксозни автомобила, около 7,5 кг сребърни кюлчета, над 70 грама инвестиционно злато, 32 000 евро в брой, както и касови апарати, счетоводни документи, печати, тефтери и други веществени доказателства. Още: 3 години и половина затвор за собственик на фирма, укрила данъци за 2,5 млн. лева

По Закона за МВР са задържани шестима души, а с постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е удължено до 72 часа. Според събраните данни от извършените данъчни проверки на част от дружествата, държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 милиона евро.

Действията по документиране на престъпната дейност продължават в рамките на досъдебно производство за престъпления по чл. 253 и чл. 321 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Още: Разследват престъпна група за данъчни престъпления