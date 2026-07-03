„Часът на Arena Select“ стартира от юли и ще предлага страхотни заглавия всяка неделя във VIVACOM Arena

През юли зрителите на Vivacom ще имат възможност да се потопят в подбрано филмово и развлекателно съдържание в специалния слот „Часът на Arena Select“ във VIVACOM Arena. Всяка неделя от 22:00 ч. каналът ще представя селекция от заглавия, достъпни в тематичните Arena Select канали – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life.

В рамките на слота всяка седмица ще бъдат представяни подбрани заглавия от трите тематични канала – от биографични истории и риалити формати до фентъзи трилъри и комедийни сериали, дублирани с професионален дублаж на български език.

„Бохемска рапсодия“ | 05.07.

„Бохемска рапсодия“ (Bohemian Rhapsody) е филм, който проследява възхода на Фреди Меркюри, творческите му търсения, личните му борби и кулминацията в неговата кариера. На 5 юли от 22 часа в ефира на VIVACOM Arena зрителите ще могат да се потопят в историята на една от най-емблематичните рок групи на всички времена. Филмът проследява пътя на Меркюри – от несигурното начало до превръщането му в световна музикална икона. Заедно с групата Queen той създава звук, който променя поколения, а сцената се превръща в място за талант и свобода. Историята разкрива както блясъка на успеха, така и личните предизвикателства зад него, създавайки силни емоции и незабравими моменти.

„Звездни семейни войни“ | 12.07.

На 12 юли от 22 часа по VIVACOM Arena зрителите ще могат да проследят популярното телевизионно шоу „Звездни семейни войни“ (Celebrity Family Feud), в което известни личности от американския шоубизнес заедно със своите семейства се състезават помежду си. Участниците се опитват да познаят най-популярните отговори на анкети, проведени сред 100 случайно избрани американци, в динамична и забавна игрова надпревара.

„Изчезнали: Другата страна“ | 19.07.

Южнокорейски лимитиран фентъзи трилър ще отведе зрителите в мистериозно село, известно като „Гонгдан“. Там пребивават духовете на изчезнали хора, чиито тела никога не са открити. Героите се обединяват в опит да разгадаят мистериите около изчезванията и да разкрият истината, скрита зад паралелния свят. Епизодите ще се излъчат в неделя, 19 юли, от 22:00 ч. по VIVACOM Arena.

„Сеня и Федя“ | 26.07.

Сеня и Федя отново попадат в неочаквани ситуации с неподражаем хумор. Те се впускат в ново начинание, като започват собствен бизнес. Вместо бърз успех обаче ги очаква поредица от комични ситуации, нови предизвикателства и сблъсъци с конкуренцията, които превръщат всяка стъпка в забавно приключение. Първите епизодите ще се излъчат в неделя, 26 юли, от 22:00 ч. по VIVACOM Arena.

С Arena Select зрителите имат достъп до още повече съдържание. Всичко това с цели 75% отстъпка от стандартната цена - само за 1.00 € | 1.96 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 31.07.2026 г.

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