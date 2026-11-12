Климатолози: 2026 е най-гореща година в историята, но 2027 ще я надмине

Изследователите предупреждават, че 2026 г. почти сигурно ще бъде най-горещата година в историята, а 2027 г. вероятно ще бъде още по-гореща.

Прогнозите на климатолозите за 2027 година

През последните няколко месеца учените многократно предупреждават, че в Тихия океан се заражда най-голямото явление Ел Ниньо в историята, което влияе на климата на цялата Земя - очаква се средната глобална температура на планетата да се повиши, пише IFLScience.

Според няколко скорошни проучвания на глобалните температурни показатели от организации за мониторинг на климата, 2026 г. почти сигурно ще бъде най-горещата или втората най-топла година в историята. Още по-тревожно е, че 2027 г. вероятно ще бъде дори по-гореща от тази година.

Тези прогнози бяха публикувани от европейската програма за мониторинг на климата „Коперник“, мозъчния тръст „Carbon Brief“ и научната организация с нестопанска цел „Berkeley Earth“.

Berkeley Earth изчислява, че има 95% вероятност тази година да бъде най-топлата в историята. Данните от Copernicus ERA5 показват, че вероятността за този сценарий е само 20%. Експертите обаче са почти сигурни, че 2026 г. почти сигурно ще бъде сред двете най-топли години в историята.

Според Carbon Brief има около 67% вероятност тази година да е по-гореща от 2024 г. Според д-р Робърт Роуд от Berkeley Earth тези разлики в прогнозите се обясняват отчасти с нюансите в оценката на температурите от началото на годината, както и с начина, по който са взети предвид рекордните цифри от 2024 г.

Според всички публикувани прогнози, средната глобална температура тази година ще надхвърли прединдустриалните нива с повече от 1,5 °C. Това ще бъде едва втората година (след 2024 г.), в която този праг ще бъде превишен.

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Наскоро учени съобщиха, че глобалното затопляне е предизвикало опасен процес в Арктика - топенето на вечните ледове превръща някога кристално чистите реки на Аляска в ръждясали, киселинни потоци, пълни с изключително високи концентрации на токсични метали.

Основната причина за този процес е рекордно горещото лято на 2019 г. в Аляска, последвано от необичайно снежна зима. Дебелият слой сняг действаше като изолатор, предотвратявайки повторното замръзване на земята, позволявайки на топящата се вода да проникне на значителни дълбочини.

Явлението е било документирано преди това в Канада и други региони по света. Токсичните елементи разрушават местните екосистеми: учените вече документират смъртта на растителността в близост до тези реки, както и изчезването на ценни видове риби като сьомга и бяла риба. Това представлява сериозна заплаха за местните арктически общности, чието оцеляване зависи пряко от здравето на местните водни пътища. В планинската верига Брукс досега са избегнати тежки последици, но учените настояват, че сме изправени пред нова, тревожна реалност на изменението на климата.