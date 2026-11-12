Учени: Водата в края на Слънчевата система е напълно различна от тази на Земята

Учени са открили доказателства за наличието на вода в пояса на Кайпер, който се е образувал по време на формирането на Слънчевата система преди повече от 4,5 милиарда години.

Откритието на учените - вода в края на Слънчевата система

Поясът на Кайпер, който включва милиони ледени и скалисти обекти, се намира отвъд орбитата на Нептун, на около 30 астрономически единици от Слънцето, тоест 30 пъти по-далеч от Земята от Слънцето. Ледените обекти съдържат огромно количество вода. Сега учените са открили доказателства, че част от тази вода е напълно различна по състав от тази, открита на Земята. Следи от древна първична вода са запазени в няколко прахови частици, паднали на Земята от пояса на Кайпер. Това показва, че резервоарът от тежка вода на края на Слънчевата система е останал в първоначалния си вид, тъй като не е бил засегнат от процесите, протичащи по-близо до Слънцето. Резултатите от изследването са публикувани в списание Science Advances, пише ScienceAlert.

Смята се, че ледените и скалисти обекти в пояса на Кайпер са останки от материала, от който се е образувала Слънчевата система преди повече от 4,5 милиарда години.

Слънчевата система е изпълнена с космически прах и над 5000 тона от него падат на Земята всяка година. Учени са открили 12 частици космически прах, събрани в стратосферата на Земята от високопланински самолети на НАСА, дошли от пояса на Кайпер.

Потоци от високоенергийни слънчеви частици оставят видими следи върху космическите прахови частици. Колкото повече следи е натрупал прахът, толкова по-дълго е пътувал през Слънчевата система. Фактът, че тези прахови частици идват от пояса на Кайпер, се посочва и от необичайно високото им съдържание на въглерод. Това означава, че този прах се е образувал много далеч от Слънцето.

Учените са открили минерали в праховите частици, които се образуват в резултат на химични взаимодействия с водата. Това означава, че в далечното минало течна вода е съществувала вътре в родителските тела, от които са се образували праховите частици.

Самата вода отдавна я няма, но минералите, открити в праховите частици, са запазили част от кислорода, който някога е бил част от тази древна вода. Измерванията показват, че минералите съдържат необичайно високи концентрации на тежки кислородни изотопи. Оказа се, че минералите са наследили тежките кислородни изотопи от водата, която ги е съдържала в големи количества. Но такава вода не съществува на Земята или във вътрешната част на Слънчевата система.

Това предполага, че водата в пояса на Кайпер е принадлежала към отделен резервоар, който е останал практически изолиран от смесването и химичните промени, настъпващи по-близо до Слънцето. Според учените изолацията му е била осигурена от планетите гиганти, по-специално Сатурн. Планетата не е позволявала на първичната вода на Слънчевата система да проникне много по-близо до Слънцето.

Това изследване е от голямо значение за разбирането на процесите на формиране на Слънчевата система и нейния химичен състав.

Прочетете също: Астрономи предполагат, че са открили първия естествен спътник извън Слънчевата система