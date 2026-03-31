Официално: Вили Вуцов приема предизвикателството да помогне на тим от Втора лига

31 март 2026, 23:01 часа 404 прочитания 0 коментара

Велислав Вуцов прие предизвикателството да помогне на Миньор Перник в един труден момент за клуба. Това стана ясно от публикации на "чуковете" и самия специалист в социалните мрежи. Опитният наставник заменя на поста напусналия по семейни причини преди два дни Владимир Манчев. В щаба на Вуцов влиза Иван Танчовски, който ще бъде помощник треньор. Двамата са работили заедно в Крумовград и Хебър Пазарджик.

Вили Вуцов поема Миньор

Вили Вуцов е добре познат в Перник от периода си като футболист. През 1991 година той носи „жълто-черната“ фланелка, след което заминава да играе в Испания. Част от „чуковете“ е и големият му син Петър. Новият треньор вече проведе първа тренировка, а в петък ще изведе тима срещу един от скорошните тимове, ръководени от Вуцов – Янтра (Габрово).

Миньор Перник

"Приемам предизвикателството да помогна на Миньор Перник в един труден момент за клуба. Решението не беше лесно. Имам огромно уважение към колегите Ангел Червенков и Владимир Манчев, както и към работата, която са свършили. Вярвам обаче, че в такива моменти футболът изисква отговорност и действия. Целта е ясна - да стабилизираме отбора, да помогнем на играчите да намерят увереността си и да направим всичко възможно, за да запазим мястото на клуба.

В същото време искам да бъда напълно коректен към аудиторията. Моето предаване продължава без промяна, но няма да коментирам мачове от Б група, за да избегна какъвто и да е конфликт на интереси. Благодаря за доверието! Работата започва веднага", написа Вили Вуцов.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
