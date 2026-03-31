Любо Пенев се чувства чудесно, стана ясно защо не е получил финансова помощ от Испания

Легендата на българския футбол Любослав Пенев даде интервю пред испанската медия SER Deportivos Valencia. Бившият централен нападател заяви, че се чувства чудесно, и следва плана за възстановяване на докторите. Ел Голеадор прекара повече от 2 месеца в клиника в Германия, за да лекува онкологично заболяване. През това време в Испания беше организирана кампания за набирането на средства. Тя се движи основно от някогашния съотборник на Пенев във Валенсия Фернандо Хинер.

Любослав Пенев: От Испания няма никаква финансова помощ

“Добре съм, следвам плана за възстановяване на докторите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно. От Испания няма никаква финансова помощ. Видях новините и се обадих на Хинер, за да му благодаря за подкрепата. Всичко беше преувеличено. Изглеждаше сякаш вече не съм в играта, но никой не ме е попитал как съм. Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, членове на семейството и български граждани ми дариха известна сума, защото болестта ми изисква скъпо лечение“, заяви Любослав Пенев.

Впоследствие Хинер също се включи с интеврю за SER Deportivos Valencia. “От самото начало следвахме инструкциите, дадени ни от България. Много хора искаха да му помогнат, колеги и клубове. Направихме това, което трябваше да направим, а именно да помогнем, като се опитахме да съберем колкото се може повече пари, за да му осигурим средствата, от които се нуждаеше за лечението си. Не искахме да правим нещата публични. Особено когато разговаряхме със семейството, а по-скоро да съберем тези пари, за да му ги изпратим, когато има нужда от тях", започна той.

"Всички събрани пари са в сметка, предназначена изключително за Любо. Точно както тези пари влизат и излизат, ние трябва да знаем къде отиват и това му е било съобщено. Казах му: "Любо, парите, за да ти помогна, трябва да са чрез фактура, от болницата, за лечението... номер на банкова сметка не е достатъчен, трябва да са за лечението, което получаваш, и това правим. Всичко, което трябва да направи, е да ми каже: ето фактурата и тя ще бъде платена. ЦСКА плати една, но той трябва да продължи лечението и парите са там, в сметка. Не мога да го обясня по друг начин, не мога да споря с Любо. Разбирам, че положението му е много трудно, но никой не бива да си мисли, че не знаем къде са парите", обясни Хинер.

