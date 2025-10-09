От "няма пари" и "взимаме кредити" до дарение за 100 000 лева: БФС извади голяма сума за благотворителност

Българският футболен съюз (БФС) дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и Каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности, информираха официално от футболната централа.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.

Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.

Трябва да се припомни, че преди година Гонзо алармира, че БФС няма пари и се теглят кредити, за да се плащат заплати.