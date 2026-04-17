БФС обяви голяма промяна в подкрепа на "българското", която ще удари сериозно Левски, ЦСКА и Лудогорец

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов обяви сериозна промяна, която ще влезе в сила от сезон 2026/27 на Първа лига. "Правилото 4+1" ще се видоизмени. До момента отборите бяха длъжни да започват с четирима българи плюс един на скамейката, но можеха да си заплатят, за да не спазват ограничението. От следващата кампания в титулярния състав на всеки един тим без изключение ще трябва да присъства поне един български футболист до 23 години.

Ново правило за българин до 23 г. сред титулярите в Първа лига

Въпросният играч, роден след 2003-та година, трябва да бъде на терена минимум 45 минути. Правилото не може да бъде заменено с плащане на определена сума. Това означава, че при всички случаи от първата минута на мачовете в Първа лига от сезон 2026/27 ще има минимум двама българи - и то под 23 години. Не стана ясно каква е процедурата, ако този футболист се контузи през първата част. Сигурно е обаче, че мярката би засегнала водещите отбори като Левски, ЦСКА и Лудогорец, които в много от двубоите си нямат българин до 23 години в стартовата си единайсеторка.

"Футболният съюз мисли за благото на националните отбори и по административен начин търси как да задължи клубовете да използват повече български играчи. Таксата за чужденци ще бъде увеличена, като клубовете сами ще преценят дали да я плащат. Ще предложим това решение да бъде обявено дни преди старта на шампионата", коментира Добрин Гьонов.

Иначе искането за четирима българи сред титулярите и един на скамейката си остава, но все още е налице възможността за плащане на определена сума, след която "забраната" да падне. Това не важни за новото правило за българин до 23 години сред първите 11. Решението е обсъдено с клубовете преди церемонията по теглене на жребия за плейофната фаза, като само два от отборите в елита не са присъствали (ПОДРОБНОСТИ ЗА ЖРЕБИЯ ЧЕТЕТЕ В ЛИНКА).