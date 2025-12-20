Падна треньорска глава в Първа лига - знаково име за ЦСКА остана без работа

Едно от успешните имена в историята на ЦСКА - Анатоли Нанков, остава без работата си като старши треньор на Монтана заради незадоволителни резултати, съобщава Sportal.bg. Специалистът, който през 2008-ма в тандем със Стойчо Младенов направиха ЦСКА шампион на България, не успя да стабилизира представянето на Монтана в елита и и избяга от поставените пред отбора цели.

Монтана се раздели с Анатоли Нанков

Анатоли Нанков си тръгва заедно с двамата му помощници Илиян Памуков и Светлан Кондев. И тримата ще разтрогнат договорите си по взаимно съгласие. От щаба на Нанков ще остане единствения треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Освен треньорски рокади, в Монтана готвят и промени в състава, като няколко футболисти ще разтрогнат договорите си.

Не е ясно кой ще бъде новият наставник на Монтана

Все още не е ясно кой ще наследи Нанков на поста. Монтана е на 14-то място с 15 точки на полусезона, като е в зоната на изпадащите.

Иначе в периода 2007 - 2022 г. Нанков на няколко пъти е бил помощник треньор в ЦСКА. Като футболист той е двукратен шампион на България с "червените", както и два пъти печели Купата на страната. Преди да подпише с Монтана, Нанков работи в египетския Дайрут, а у нас бе начело на Струмска слава и Марек.

