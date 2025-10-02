Ханзи Флик е сигурен в едно след загубата на Барса от ПСЖ

Наставникът на Барселона Ханзи Флик призна, че Пари Сен Жермен заслужено е спечелил с 2:1 в срещата от втория кръг на Шампионската лига. Той обаче е сигурен в едно - че Барса играе на нивото на парижани, но трябва да го прави през всичките 90 минути.

Флик вярва, че Барселона играе на нивото на ПСЖ

"ПСЖ има скорост, свежест, високо ниво. След като повишиха оборотите, те заслужиха победата. Имахме много мачове през последните седмици, така че ще се срещнем в петък и анализираме. Всички ще говорим за този мач и какво трябва да подобрим. 100 процента съм уверен, че играем на нивото на ПСЖ, но трябва да го правим през всичките 90 минути", заяви Флик.

"Целият отбор трябва да работи здраво, целият отбор трябва да се защитава, целият отбор трябва да използва пространствата, целият отбор трябва да участва в контрола на топката... Видяхте, че в ПСЖ всеки иска топката, знае как да използва пространството на терена и знае как да играе един на един. Трябва да се поучим от това“, каза Флик, цитиран от пресслужбата на УЕФА", добави още той.

Луис Енрике похвали Барса за първите 20 минути от мача

Луис Енрике също се изказа ласкаво за Барселона: "Изиграхме отличен мач. Началото беше трудно, защото те владееха много добре топката, което е нещо типично за тима на Барселона с толкова много класни играчи. Първите 20 минути бяха наистина тежки, а и ние допуснахме някои грешки. Но след това стабилизирахме играта си, успяхме да изравним, което ни даде допълнителна увереност на почивката."

"През второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Създадохме доста положения, подобрихме значително представянето си и заслужено спечелихме. Много съм щастлив, защото въпреки всичките трудности, постигнахме важна победа, а срещу Барса никога не е лесно", коментира още бившият треньор на Барселона.

ПСЖ е трети в класирането с шест точки. Барселона е на 16-о място с три точки. В третия кръг парижкият отбор ще играе срещу Байер Леверкузен, докато каталунците ще се изправят срещу Олимпиакос. И двата мача ще се проведат на 21 октомври.

