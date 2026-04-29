"Ако съм наранил феновете на ЦСКА, се извинявам! Но ако те са сърцето, аз трябва да бъда разумът"

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след отстраняването на Лудогорец и класирането за финал на Купата на България. Той коментира и най-актуалната тема - острата реакция на част от феновете на отбора след загубата от Левски. Янев поднесе извинения, ако е наранил феновете на "червените", но отбеляза, че ако привържениците са сърцето на отбора, той той трябва да бъде разумът, визирайки преследването на основната цел пред ЦСКА - влизане в евротурнирите.

"В Разград направихме много сериозна крачка, днес просто трябваше да продължим. Не отстъпихме в нито едно единоборство и това ни спечели мача. Да не забравяме, че този съперник 14 поредни години става шампион на България. А ние днес не му позволихме да ни отбележи гол. В мача в Разград ги надиграхме категорично. Изиграхме мача по много правилен начин, много умно, с много разум. Оттук нататък трябва да разберем едно нещо - имаме ясна цел и трябва да направим всичко по силите си да я постигнем", започна Христо Янев.

"Трябва да се обединим всички. Всеки мач в ЦСКА за мен е специален. Приемам го възможност да покажа каква работа вършим аз и моят екип. Успяваме да запазим разсъдък, за да извадим най-доброто от този отбор. Трябва да сме смирени и до края на сезона да направим така, че да запазим добър състав, здрави хора и да не сме наказани за финала.

Още: Хьогмо отправи признание към ЦСКА и постави новата голяма цел пред Лудогорец

Бих казал на феновете, че те са сърцето на отбора. Обичам ги, уважавам ги, тяхното мнение е от изключително голямо значение за мен. Ако по някакъв начин съм ги наранил, се извинявам за това, което се случва. Но ако те са сърцето, аз трябва да бъда разумът. Когато дойдох в ЦСКА, основната цел бе да играем Европа. Моята задача е да обирам всички негативи и критики, но да направя всичко възможно ЦСКА да играе в Европа.

За нас всички сме едно цяло - клуб, футболисти, ръководство, фенове. Без фенове, нямаме същата енергия на терена. Искам да видя една обединена червена общност", добави още той.

Още: Новият стълб в отбраната на ЦСКА каза болезнената истина за Лудогорец