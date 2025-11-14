Подариха огромен букет на селекционера Александър Димитров преди мача с Турция

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров бе посрещнат с огромен букет от посолството на Турция при пристигането на летището за отпътуването за южната ни съседка за двубоя с "лунните звезди". Букетът от турското посолство направи впечатление на медиите, но никой не подозираше, че е предназначен за селекционера на България, който дебютира начело на "лъвовете" със загуби от Турция с 1:6 и от Испания с 0:4.

Букет за Александър Димитров от турското посолство

Букетът бе с цветя в червено и бяло, като бяха поднесени с пожелания за късмет и успехи, и като израз на добра воля. Човекът от дипломатическата мисия беше дошъл първи на терминал 2 и събра погледите с цветята, съобщава БТА. А Александър Димитров сега ще опита да спечели първи точки за България в световните квалификации, като му остават две възможности - гостуването на Турция в събота и домакинството на Грузия във вторник, когато може да има и протести.

Иначе България отпътува за Турция с чартърен полет от Бургас днес в 9:30 часа. Срещата с Турция е в събота от 19:00 часа и ще бъде гледана на живо от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. От групата на Александър Димитров отпаднаха Радослав Кирилов и Петко Христов, както и футболистите на Лудогорец Антон Недялков и Станислав Иванов, които сякаш бяха съхранени от клуба им, за да могат да водят подготовка и да бъдат свежи за следващите мачове на "орлите".

