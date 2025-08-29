Преди дербито със Славия: Керкез разкри на кои позиции ЦСКА търси нови футболисти (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез говори пред медиите преди предстоящия двубой от седмия кръг на Първа лига срещу Славия. Босненският специалист сподели, че очаква тежък мач, но е оптимист, че съвсем скоро „червените“ ще изглеждат като коренно различен отбор. Наставникът на „армейците“ също така разкри на кои позиции клубът търси нови играчи. Той бе категоричен, че в момента ЦСКА се намира в много добро физическо състояние.

Душан Керкез коментира и позицията на ЦСКА спрямо съдията на мача със Славия Георги Давидов. Както е известно, шефовете на клуба излязоха с декларация, в която обявиха, че реферът не е на нивото, на което трябва да бъде, за да свири двубои от подобен ранг,

„Ако не си вкараме шансовете, нищо няма да се промени“

„Труден мач ще бъде срещу Славия. Трябва да сведем грешките ни до минимум. Ако не си вкараме шансовете, нищо няма да се промени. Позицията за съдията идва от клуба. Запознат съм със ситуацията. Съдиите не са виновни за нашите резултати. Ние искаме да има феърплей и да покажем добра игра. Не е хубаво, когато всяка седмица има напускащи. За да приключи селекцията, трябва да затвори трансферният прозорец“.

„В последната седмица виждам как отборът работи по-спокойно. Физически сме на високо ниво, а за всичко друго трябва време. Атмосферата в отбора трябва да бъде на добро ниво, за да се постигне нещо. Тази една седмица ме зарежда с позитивизъм, че ще направим отбор, който да върви напред. Имам добри футболисти. Когато създавате отбор, не може да имате само футболни качества. Трябва и характер. Сега сме по-близо до това да направим добър отбор, който да е база за бъдещето“.

„Искам повече конкуренция в зоната на централния защитник и крила“

„Трябват ни още футболисти на определени позиции. Вижда се, че проблемът е психологически, а не физически. Има паника в последните минути, когато нямаш резултати. Никога мой отбор не е бил слаб физически. Това мога да го потвърдя с факти. Усещам подкрепата на клуба. Усещам я и от футболистите. Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор. Търся решение с Ето‘о. Когато един футболист смени отбора и дойде в клуб с по-големи цели, се променя. На моменти показва качество. Работим с него и вярвам в това момче. Искам Джеймс Ето‘о на по-високо ниво и той го разбира“.

„На този етап сме концентрирани върху мача и не мислим за играчи, които ще напуснат. На левия бек имаме само един футболист. Искам повече конкуренция в зоната на централния защитник и крила. Имаме футболисти, които могат да играят на позицията на Делова“, заяви Душан Керкез.

