Селекцията в Разград продължава: Лудогорец набеляза пореден бразилец

Ръководството на Лудогорец продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. До момента „орлите“ привлякоха шестима нови футболисти, но въпреки това шефовете на клуба искат да подсилят отбора на още няколко позиции. Една от тях е на десния краен защитник. Според бразилските медиите разградчани са набелязали футболиста на местния Баия Лусиан Габриел Аруда Делгадо. Той дори е бил наблюдаван от скаути на българския шампион.

Лусиан Делгадо е собственост на Баия

Лусиан Делгадо е роден на 15 юни 2006 година и е юноша на Фламенго. В края на март 2025-та той премина в състава на Баия, където играе предимно за младежката формация на клуба. През този сезон той има един двубой за първия тим на Баия, както и десет срещи за отбора до 20 години. В тях десният бек, който може да играе и като полузащитник, се е отличил с едно попадение. Очаква се съвсем скоро ръководството на Лудогорец да изпрати официално запитване за правата му.

O lateral direito Lucyan, campeão da Libertadores Sub-20 e Mundial Sub-20 com o Flamengo em 2024, rescindiu com o Bahia em comum acordo após não se adaptar e "causar alguns problemas". O jogador de 19 anos fechou com o São Paulo com contrato até 30/06/2028 e multa rescisória de… pic.twitter.com/otzBKf0Axf — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 27, 2025

Лудогорец продължава напред в Лига Европа

Лудогорец пък си гарантира участие в евротурнирите и на пролет, след като снощи победи Шкендия Тетово с 4:1 в мач-реванш от плейофите на Лига Европа и с общ резултат 5:3 се класира за основната фаза на надпреварата. Това ще донесе сериозни финансови постъпления в касата на разградчани, които те могат да използват за подсилване на отбора на Руи Мота. „Орлите“ продължават да търсят и централен нападател, който да повиши конкуренцията в предни позиции.

ОЩЕ: Домусчиев готви сделка с Венци Стефанов: Лудогорец си хареса бижу на Славия