Бивш български национал, който доскоро тренира с Левски, подсили тим от Серия С

29 август 2025, 12:45 часа 363 прочитания 0 коментара
Младият български футболист Димо Кръстев ще продължи през новия сезон в италианския Сиракуза от Серия С, след като Фиорентина – клубът, който държи правата му, го изпрати там под наем. Любопитното е, че сделката се осъществи на живо в ефир по време на тв-шоуто по Скай Италия Calciomercato – L'Originale. Така Димо Кръстев ще запомни това преминаване под наем в отбора от третото ниво в Италия като първото официално споразумение, което е излъчено в телевизионния ефир.

Димо Кръстев е собственост на Фиорентина 

22-годишният бургазлия играе с ляв крак, като може да бъде използван еднакво ефективно и в средата на терена, и като централен бранител. Винаги смятан за талантлив, той направи професионалния си дебют едва на 15 години в България, преди да бъде забелязан и закупен от Фиорентина, която го добавя към отбора си Примавера. С тази формация той печели три Купи на Италия и Суперкупа в младежката възраст, като има и решителни голове по пътя към трофеите.

Няколко пъти има контролни и неофициални мачове за мъжкия тим на Фиорентина, след което пък е пращан под наем в Катандзаро и във Фералпи-Сало. През миналия сезон записа едва два мача за Тернана, след като годината му беше белязана от контузия и операция на кръстни връзки нa коляното.

Централният защитник ще играе в Сиракуза 

Сега има шанс да докаже потенциала си в новака в южната Серия С Сиракуза – тим, който е трениран от Марко Турати. В първата среща от новия сезон сицилианците загубиха с 0:1 при гостуването си на Салернитана.

Кръстев е и национал на България, но не е викан в първия отбор на страната от септември 2023-а година, а иначе беше сериозно налаган от сръбския специалист Младен Кръстаич, който по това време водеше „лъвовете“.

Димо Кръстев Фиорентина

„Български защитник, той пристига под наем от Фиорентина. Миналия сезон игра за Тернана в Серия C, а преди това имаше опит в Серия B с Катандзаро и Фералпи-Сало. Играчът вече се присъедини към отбора и ще бъде на разположение на треньора на Турати за предстоящите официални мачове“, се казва в официалното съобщение на новия отбор на снажния бургазлия.

До преди седмица той тренираше със столичния Левски, но явно предложението от италианците е сложило и край на възможността да подсили тима от стадион „Георги Аспарухов“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Левски Фиорентина Димо Кръстев информация 2025
