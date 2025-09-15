Войната в Украйна:

Промените по високите етажи на властта в ЦСКА фаворизират познат треньор за заместник на Керкез

15 септември 2025, 11:09 часа 385 прочитания 0 коментара
Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков няма вече да се радва на пълна власт в столичния гранд. От края на миналия месец той не представлява еднолично "армейците", защото това право получи и Ангел Борисов, който е основната движеща сила в инфраструктурните проекти на 31-кратните шампиони. Оперативната власт в клуба пък поема новият директор на "червените" Вангел Вангелов. Доскорошният президент на Ботев Враца от няколко дни работи в Борисовата градина.

Христо Янев е фаворит за наследник на Керкез

Според "Тема Спорт" Вангелов се ползва с пълното доверие на финансовия благодетел Валтер Папазки. Вангел Вангелов е бизнесмен, който бе избран за председател на Управителния съвет на Ботев Враца през 2022 г. Преди това е бил начело на клуба по борба Ботев 93 и на Управителния съвет на Българската федерация по борба. През миналата седмица напусна ръководната си роля на стадион „Христо Ботев“, като не се кандидатира за нов мандат. Причина за това е новата му длъжност в ЦСКА.

Христо Янев

Неговото назначение пък прави Христо Янев фаворит за следващ треньор на ЦСКА, ако се стигне до раздяла с Душан Керкез. Именно бившият председател на УС бе в основата на завръщането на специалиста на „Христо Ботев“ през миналата есен. Янев беше сред най-обсъжданите варианти, ако се бе стигнало до уволнение на Керкез в международната пауза. При издънка в следващите седмици е твърде вероятно да се стигне до треньорска рокада в столичния гранд. Тогава ще трябва да се взимат бързи решения и ЦСКА вече има готова опция в лицето на Христо Янев.

