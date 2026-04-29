"ПСЖ - Байерн, мачът на века... а ЦСКА 1948 - Лудогорец, нареждалка, така ли?"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира мегасблъсъка между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен от първата полуфинална среща на Шампионска лига, който завърши при резултат 5:4 в полза на парижани. Двубоят бе изключително зрелищен и интензивен от първата до последната минута, като предложи страхотен футбол и чудесни голове. А Найденов побърза да го сравни с двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец от есента, когато "червените" спечелиха с 5:4.

"ПСЖ - Байерн М 5:4, всичко е прекрасно, мачът на века, магията на Шампионска лига... a few moments earlier... ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4... Уууу, черно тото, нареждалка, Цеката такъв, Цеката онакъв... така ли, мама...?", написа Цветомир Найденов.

Реваншът между ПСЖ и Байерн е след седмица на "Алианц Арена", като изходът от срещата остава отворен. Победителят ще се класира на финал, където ще срещне победителя от двойката Арсенал - Атлетико Мадрид. Припомняме, че ПСЖ е действащият шампион на Европа. От другия полуфинал нито Арсенал, нито Атлетико са печелили Турнира на богатите.

