70 пъти над нормата: Откриха радиация в София

29 април 2026, 10:54 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: МЕ
Радиационни отпадъци в жилищен квартал на София. Сигнал за такъв казус се оказа основателен и специализирана инспекция на място потвърди, че има места със завишени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон.

Става въпрос за столичния квартал "Малинова долина", където министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка на терен и лично присъства на инспекцията.

Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

Стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон

Пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи беше извършено от екипи на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Резултатите бяха докладвани на министъра, директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита проф. д-р Жана Джунова, зам.-министър Красимир Ненов и други длъжностни лица.

"В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон", съобщи Трайков.

Според него измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп.

Трайков подчерта, че е изключително важно гражданите да не преминават зад огражденията, но призна, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена.

"Този казус се влачи с десетилетия. Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София. Възложих на ДПРАО да изготви доклад с оценка на необходимите средства, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет", коментира Трайков.

Мястото

Закритата база на Централното изотопно хранилище е разположена върху терен – публична държавна собственост, който към момента принадлежи на Българския червен кръст.

Сградите и съоръженията са възложени за управление на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването.

Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, възстановяването на замърсени с радиоактивни вещества терени се извършва при разрешителен режим, като лицата, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъците, носят отговорност и поемат разходите за тяхното безопасно управление.

Десислава Любомирова
Трайчо Трайков Радиация Малинова долина радиоактивни отпадъци
