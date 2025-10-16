"Пуснаха Вуцов срещу Испания, за да му напълнят кошницата. Е, изненада - момчето им запуши устите!"

Специалистът по спортно право Георги Градев отправи поредната си тирада срещу Българския футболен съюз и назначения от него треньорски щаб на националния отбор. Градев коментира скандала със Светослав Вуцов, който реши временно да напусне тима заради психически тормоз. Според Георги Градев, Светльо Вуцов е бил пуснат като титуляр срещу Испания от Александър Димитров с една цел - да му "напълнят кошницата", а след това да го сринат. Само че Вуцов изигра много силен мач и извади куп удари към вратата си.

Ето какво пише Георги Градев във Фейсбук:

"Нямам думи за „позицията“ на Александър Димитров… Този човек сериозно ли мисли, че някой още му вярва? От написаното излиза, че Божката Митрев е бил напълно прав – някой вътре в щаба си е позволил да каже, че ще „съсипе психически“ Вуцов. И знаете ли кое е най-страшното? Че хората от вътре потвърждават, че подобни думи са били казвани и за друг вратар на националния отбор.

Явно когато сервираш бира в сауната и обуваш чорапите на „правилния човек“, си мислиш, че си недосегаем. Всички обаче видяхме как пуснаха Вуцов срещу Испания с една-единствена цел – да му „напълнят кошницата“ и после да го обвинят. Е, изненада – момчето направи феноменален мач и им запуши устите!

Още: Левски постави 3 условия на националния отбор по футбол, за да се върне Светослав Вуцов

Моля ви, купете един костюм на това недоразумение, за да не срами България по света с онзи анцуг, в който прилича на статист от квартален турнир. Срам ме е, че имаме такъв „треньор“. Младежите тръгнаха нагоре само един мач след като го махнаха този сервитьор!

Вуцов излиза и казва, че не иска конфликт, прави спокойно изявление – без скандал, без нападки. Никой не търси коментар от БФС или от Сашето. Но там, както се казва, „гузен негонен бяга“ – и започват оправдания и атаки.

Запомнете ми думата: това недоразумение и онова с основно образование ще си тръгнат заедно и ще приключат с българския футбол!"

Още: Националният селекционер на България отговори мигновено на Вуцов, стражът на Левски не уважавал щаба