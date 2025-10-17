Войната в Украйна:

Венци Стефанов отвърна на боса на Ботев Пловдив: Полицията и прокуратурата имат всички факти!

„Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбираме. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата имат всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане”, обяви босът на Славия Венцеслав Стефанов по повод скандала, който избухна преди мача с Ботев Пд. Както е известно той обвини съперника, че се опитвал да „хване“ футболисти от неговия отбор.

"Потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола" 

„Потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, за да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент“.

Илиян Филипов

„Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи", разкри още по темата Стефанов.

Той коментира и назначаването на Ратко Достанич да треньор на Славия: „Той е човек, когото познавам, с висок морал, качества, ум и възпитание. Това подхожда на Славия. Разговарях с него и го помолих да дойде. Смятам, че съм се спрял на правилния човек“.

За скандала със Светослав Вуцов в националния отбор на България Стефанов бе лаконичен: „По тези въпроси разговаряйте с бащата на Светльо Вуцов. Мисля, че ме разбрахте“.

Бойко Димитров
