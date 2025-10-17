С помощта на САЩ: Задава се украински отговор на руските дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Украйна отдавна търси равностоен еквивалент на руските далекобойни дронове "Геран" - това всъщност са иранските дронове "Шахед", с различни мосификации. И изглежда има кандидат да е украинският отговор - дронът Artemis ALM-20 на компанията Auterion.

Според украинското специализирано издание Defense Express, дронът вече е показал свръхвисока точност, независимо от сателитната навигация. Планът сега е да почне промишлено масирано производство, под контрола на украинското министерство на отбраната и с помощта на САЩ и други западни партньори.

Auterion е американска компания, специализирана в разработването на софтуер за безпилотни летателни апарати. Тя вече обяви успешното завършване на проекта Artemis за създаване на дрон-камикадзе с голям обсег на действие с обсег от 1600 км, тегло на бойната глава от 45 кг и визуално насочване с помощта на алгоритми с изкуствен интелект. Този дрон е създаден съвместно с неназована, по съображения за сигурност, украинска компания. И вече е преминал пълноценни тестове, които, според изявлението на компанията, "включват наземно изстрелване, GPS и не-GPS навигация, полети на дълги разстояния и наземно взаимодействие".

Още: Дроновете - най-силният коз на Украйна: Смразяващ репортаж от фронтовата линия

Основната характеристика на Artemis е навигационната и насочваща система, базирана на бордовия компютър Auterion Skynode N. Както е посочено, това "позволява на дрона да се насочва и да удря цели дори в случай на повреди в спътниковата навигация" и "осигурява най-висока точност в последната фаза на полета". Defense Express тълкува това като изпитания-реални удари по руски цели. Artemis ALM-20 има камера на носа, допълнителни антени и, очевидно, електрически двигател, което е доста необичайно решение за дронове с голям обсег. Дронът има аеродинамична форма подобна на тази на "Шахед", но всъщност формата идва от германския DAR, който е и "прародител" на "Шахед"-ите.

Очевидно по-малка версия на този дрон (UAS SETH) вече е публично действала на фронта в Украйна, смята украинското издание и показва видеокадри от пролетта на 2025 година - от 12-та бригада със специално предназначение "Азов" - Руската тактика за пробив на украинската ПВО: Новостите напоследък

UAS SETH — A State-of-the-Art Ukrainian Weapon of the 12th Azov Brigade



This fully automated and easy-to-operate strike unmanned aerial system is already hitting enemy targets in the Toretsk sector.



Most importantly, it is manufactured in Ukraine.



The first batch of UAS… pic.twitter.com/EME9GijTCn — First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) March 10, 2025