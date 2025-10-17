Войната в Украйна:

С помощта на САЩ: Задава се украински отговор на руските дронове "Шахед" (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 15:06 часа 493 прочитания 0 коментара
С помощта на САЩ: Задава се украински отговор на руските дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Украйна отдавна търси равностоен еквивалент на руските далекобойни дронове "Геран" - това всъщност са иранските дронове "Шахед", с различни мосификации. И изглежда има кандидат да е украинският отговор - дронът Artemis ALM-20 на компанията Auterion.

Според украинското специализирано издание Defense Express, дронът вече е показал свръхвисока точност, независимо от сателитната навигация. Планът сега е да почне промишлено масирано производство, под контрола на украинското министерство на отбраната и с помощта на САЩ и други западни партньори.

Auterion е американска компания, специализирана в разработването на софтуер за безпилотни летателни апарати. Тя вече обяви успешното завършване на проекта Artemis за създаване на дрон-камикадзе с голям обсег на действие с обсег от 1600 км, тегло на бойната глава от 45 кг и визуално насочване с помощта на алгоритми с изкуствен интелект. Този дрон е създаден съвместно с неназована, по съображения за сигурност, украинска компания. И вече е преминал пълноценни тестове, които, според изявлението на компанията, "включват наземно изстрелване, GPS и не-GPS навигация, полети на дълги разстояния и наземно взаимодействие".

Още: Дроновете - най-силният коз на Украйна: Смразяващ репортаж от фронтовата линия

Основната характеристика на Artemis е навигационната и насочваща система, базирана на бордовия компютър Auterion Skynode N. Както е посочено, това "позволява на дрона да се насочва и да удря цели дори в случай на повреди в спътниковата навигация" и "осигурява най-висока точност в последната фаза на полета". Defense Express тълкува това като изпитания-реални удари по руски цели. Artemis ALM-20 има камера на носа, допълнителни антени и, очевидно, електрически двигател, което е доста необичайно решение за дронове с голям обсег. Дронът има аеродинамична форма подобна на тази на "Шахед", но всъщност формата идва от германския DAR, който е и "прародител" на "Шахед"-ите.

Очевидно по-малка версия на този дрон (UAS SETH) вече е публично действала на фронта в Украйна, смята украинското издание и показва видеокадри от пролетта на 2025 година - от 12-та бригада със специално предназначение "Азов" - Руската тактика за пробив на украинската ПВО: Новостите напоследък

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна Artemis Шахед украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес